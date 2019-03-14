Под Житомиром десантники испытали украинский броневик "Казак-2"

Бронеавтомобиль в скором времени может поступить на вооружение частям ДШВ.

На общевойсковом полигоне под Житомиром, прошли испытания бронированного автомобиля Казак-2, который вскоре может поступить на вооружение в подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщают ДШВ в Facebook.

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Начались испытания на танкодромной полосе препятствий, где надежность и эксплуатацию бронеавтомобиля проверили бездорожьем. После этого на танковом огневом городке обстреляли авто из автоматов, снайперской винтовки и пулемета Калашникова с разных расстояний. Результат - положительный.

Командующий ДШВ ВС Украины генерал-лейтенант Михаил Забродский отметил, что данный образец боевой техники зарекомендовал себя как надежный бронированный автомобиль с высокой проходимостью

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В свою очередь, командиры батальонов и дивизионов воинских частей десантно-штурмовых войск имели возможность оценить преимущества данного бронеавтомобиля, его проходимость, баллистическую защиту.

После окончания государственных испытаний Казак-2М1 может поступить в подразделения десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины.

Как сообщалось 18 февраля, ГК Укроборонпром представил модели наземного противокорабельного ракетного комплекса Нептун и высокоточной реактивной системы Ольха на международной выставке IDEX-2019, которая открылась 17 февраля в городе Абу-Даби (Объединенные Арабские Эмираты).