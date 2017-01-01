В Луганской области нашли труп малыша в коробке из-под обуви
К дежурному полиции Луганской области позвонили неизвестные и сообщили о том, что в городе Рубежное за магазином “Радуга” в коробке из-под обуви находится тело новорожденного ребенка. Об этом информирует пресс-служба полиции области.
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Оперативники немедленно направились к обусловленному месту и действительно нашли там тело новорожденного ребенка мужского пола.
Тело было спрятано в тесной коробку из-под обуви, которая была завернута в полиэтиленовый пакет.
Следственно-оперативная группа активно занимается поисками горе-матери, которая бросила своего ребенка на улице. Само тело направлено на экспертизу. Экспертам следует разобраться в том, убит ли малыш, или родился уже мертвым.
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Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка.
Напомним, в Запорожье в мусорном баке нашли тело младенца. В Запорожье в мусорном баке нашли тело младенца.