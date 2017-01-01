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В Луганской области нашли труп малыша в коробке из-под обуви

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Правоохранители активно занимаются поиском матери ребенка. Возбуждено уголовное дело.
Тело отправили к экспертам
Тело отправили к экспертам
facebook.com/policeLG

К дежурному полиции Луганской области позвонили неизвестные и сообщили о том, что в городе Рубежное за магазином “Радуга” в коробке из-под обуви находится тело новорожденного ребенка. Об этом информирует пресс-служба полиции области.

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Оперативники немедленно направились к обусловленному месту и действительно нашли там тело новорожденного ребенка мужского пола.

На месте происшествия работает полиция
На месте происшествия работает полиция
facebook.com/policeLG

Тело было спрятано в тесной коробку из-под обуви, которая была завернута в полиэтиленовый пакет.

Следственно-оперативная группа активно занимается поисками горе-матери, которая бросила своего ребенка на улице. Само тело направлено на экспертизу. Экспертам следует разобраться в том, убит ли малыш, или родился уже мертвым.

Горе-мать ищет полиция
Горе-мать ищет полиция
facebook.com/policeLG

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Полиция возбудила уголовное дело по факту умышленного убийства матерью своего новорожденного ребенка.

Напомним, в Запорожье в мусорном баке нашли тело младенца. В Запорожье в мусорном баке нашли тело младенца.

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Теги: полиция, тело, младенец, Рубежное, мать-убийца
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