Антикоррупционный проект заблокирован Верховной Радой

Комитет Верховной Рады отказался поставить на голосование законопроект об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

В ближайшее время Рада не будет рассматривать антикоррупционный проект wikipedia.org

В среду, 13 марта депутаты комитета ВР по вопросам законодательного обеспечения проохранительной деятельности не включили в повестку дня ряд законов о коррупции.

Об этом сообщают Аргументы и Факты, ссылаясь на интервью Андрея Кожемякина для телеканала “Рада“.

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Политики не рассмотрели антикоррупционные проекты, так как работали над языковым законом. Именно по этой причине у них не было возможности изменить регламент. Кроме того, Кожемякин добавил, что, пока не примут закон об укреплении государственного языка, голосование за другие проекты не состоится.

Сейчас же профильный комитет рекомендует внести в антикоррупционный проект правки, чтобы возобновить дела о коррупции.

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Напомним, что в начале недели депутаты Верховной Рады Украины начали активную работу над языковым законом “Об оспечении функционирования украинского языка как государственного“. Кандидат в президенты Юрий Бойко считает, что принятие такого закона вызовет раскол в государстве. Кроме того, во время заседания Рады спикер Андрей Парубий дважды выключал микрофон за то, что один из коллег говорил на русском языке.