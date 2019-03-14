Кражи, ограбления и разбой: В полиции рассказали о преступлениях иностранцев

Больше всего среди иностранных преступников в прошлом году было россиян.

В Национально полиции рассказали, сколько преступлений совершают иностранцы npu.gov.ua

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В течение 2018 года полиция зарегистрировала 2775 уголовных преступлений, совершенных иностранцами. Об этом сообщил замглавы Департамента Нацполиции по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми, Игорь Малахов, передает пресс-служба ведомства.

Кроме того, в прошлом году иностранцы совершили 75 тысяч административных правонарушений.

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“Граждане других государств совершили 1062 кражи, 197 ограблений, 92 разбойных нападения. Полицейские также установили 73 факта мошенничества, 106 фактов угонов, 192 факта в сфере незаконного оборота наркотиков и 131 - незаконного оборота оружия“, - отметил Малахов.

Также были зафиксированы 55 фактов разоблачения иностранцев в противоправных действиях в сфере служебной деятельности. Больше всего преступлений было совершено гражданами РФ, говорит замглавы департамента.

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В 2019 году полицейские задокументировали 430 уголовных преступлений, которые совершили более 300 иностранцев. Уголовные производства по этим фактам уже переданы в суд.

Кроме того, правоохранители задокументировали более 12 тысяч административных правонарушений, совершенных иностранцами.

С целью воздействия на криминогенную ситуацию в стране полиция проводит профилактические мероприятия под условным названием “Мигрант“. Такие мероприятия направлены на выявление иностранцев, нарушающих действующее законодательство государства, в частности - и миграционное, пояснил Малахов.

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“Иностранных граждан, находящихся на территории Украины на законных основаниях, профилактические меры не будут касаться, и они не почувствуют никакого дискомфорта“, - заверил он.

Напомним, ранее сообщалось, что преступники пытались “легализовать“ в Украине боевика ИГИЛ с помощью российских документов.