Зеленский, Порошенко, Тимошенко и Бойко имеют шансы на прохождение во второй тур - западные социологи

По результатам опроса, проведенного в начале марта 2019 года, если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдала свои голоса за Владимира Зеленского (23,1%), Петра Порошенко, (14,3%), Юлию Тимошенко (также 14,3%) и Юрия Бойко (13,9%).

Об этом говорится в исследовании , опубликованном международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

По сравнению с “Большой четверкой“, другие кандидаты получили бы меньшую поддержку: Анатолий Гриценко — 8,6%, Олег Ляшко — 5,1%, Руслан Кошулинский — 3,1%, Игорь Смешко — 1,9%, Александр Вилкул — 1,7% и Илья Кива — 1,2%.

По словам исследователей, принимая во внимание последние политические события в Украине, где сразу пять кандидатов сняли свои кандидатуры с выборов, результаты последнего опроса позволяют сделать следующие выводы:

В Украине есть четыре реальных кандидатов на прохождение во второй тур президентских выборов. Небольшая разница в их нынешнем рейтинге не дает оснований делать какие-то точные предположения относительно того, кто именно станет следующим президентом или войдет во второй тур. В течение следующих недель “Большая четверка“ кандидатов останется без изменений. У нее и в дальнейшем будут входить Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко. Снятие Евгением Мураеву свою кандидатуру в пользу Александра Вилкула мало нулевой эффект и никоим образом не увеличило рейтинг Вилкула. По мнению исследователей, после попадания Мураева к санкционного списка РФ и обвинений в сотрудничестве с украинскими спецслужбами часть разочарованных избирателей решила поддержать Владимира Зеленского, а другая — Юрия Бойко, который остается едва ли не единственным политиком с незапятнанной репутацией на этом электоральном поле. Снятие Андреем Садовым свою кандидатуру в пользу Анатолия Гриценко также не дало немедленного результата, но, принимая во внимание разветвленные сети их региональных ячеек, преимущества такого объединения можно будет оценить ближе к парламентским выборам.Что касается парламентских выборов, шансы на прохождение в следующий состав украинского парламента имеют следующие партии: “Слуга народа“ Владимира Зеленского (18,0%), “Батькивщина“ Юлии Тимошенко (14,9%), “Оппозиционная платформа — За жизни “Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука (14,5%), “ Блок Петра Порошенко “Солидарность“ (9,1%) и “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова и Андрея Садового (6, 1%).Другие политические партии, в частности, Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%), “Свобода“ (3,1%), УКРОП (1,4%), “Оппозиционный блок — Партия мира и развития“ Евгения Мураева, Александра Вилкула и Вадима Новинского (1,4%), Социалистическая партия Украины Ильи Киви (1,3%) и другие, имеют меньшие шансы на победу в парламентских выборах.

Результаты исследования приведены в таблицах.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 11 до 12 марта 2019 года. Общее количество респондентов составило 2024 человек. Метод опроса — комбинированные интервью. Вероятная погрешность — 2,2%.