Журналистов из РФ не пустят в Украину без аккредитации ЦИК - ГПСУ

Всего в Украину на выборы президента должны прибыть 700 наблюдателей и 800 журналистов .

С российскими журналистами при въезде в Украину проведут беседы EPA/UPG

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Украина ожидает около 700 наблюдателей и 800 представителей СМИ из других стран на выборах президента, которые состоятся 31 марта. Об этом сообщил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает Интерфакс-Украина.

Въезду международных наблюдателей и аккредитованных представителей СМИ будет уделяться особое внимание, отметил он.

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“Сейчас по спискам ЦИК ожидается около 700 наблюдателей. На сегодня в Украине уже прибыли более 240“, - добавил Слободян. Пропуск будет осуществляться и уже осуществляется по предварительным спискам лиц, получивших аккредитацию в ЦИК.

“По спискам ЦИК ожидается прибытие более 800 представителей СМИ. На сегодня в Украине находятся почти 60 представителей СМИ“, - рассказал Слободян.

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Спикер Госпогранслужбы отметил, что в случае наличия необходимой аккредитации ЦИК и отсутствии проблем с украинским законодательством журналисты и наблюдатели будут допущены в Украину.

“Вопрос въезда граждан РФ - это для нас направление повышенных рисков. Прежде всего необходимо, чтобы журналисты имели аккредитацию ЦИК, но это не значит, что они будут проходить пограничный контроль в автоматическом режиме“, - говорит он.

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“Мы будем общаться с ними о нарушениях украинского законодательства. Если нет аккредитации ЦИК, то мы однозначно не будем пропускать“, - пояснил Слободян.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украину не пустили канадского журналиста с гражданством РФ.