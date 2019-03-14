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Украинский Хельсинский союз требует изменить систему пожизненных приговоров

Комментариев: 5
У украинских заключенных нет реалистичных шансов выйти на свободу, если их приговорили к пожизненному сроку.
У осужденных пожизненно почти нет шансов выйти на свободу
У осужденных пожизненно почти нет шансов выйти на свободу
wikipedia.org

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Украинский Хельсинский союз по правам человека выступает за реформирование системы пожизненного заключения в Украине. Об этом заявил директор Центра стратегических судебных дел УХСПЧ Михаил Тарахкало, передает Укринформ.

“Условия, в которых находятся пожизненно заключенные лица, совсем не предусматривают их реабилитацию. Эти лица находятся почти 24 часа в сутки в своих камерах, не происходит никаких мер, которые были бы направлены на их развитие“, - пояснил он. 

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“Подытоживая, мы можем с уверенностью сказать , что нам необходимо новое законодательство, новая процедура системы пересмотра пожизненного заключения“, - сказал Тарахкало.

Юрист УХСПЧ Виталия Лебедь отметила, что сейчас в Украине у пожизненно заключенных почти нет возможности выйти на свободу - они просто не знают, на каком основании могут получить право на освобождение. 

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Например, заключенные могут обращаться с ходатайством о помиловании к президенту. Но эта система непрозрачная - комиссия при президенте не объясняет причин своих отказов, ее решение непубличны и не подлежат обжалованию.

“Государство должно принять безотлагательные меры для того, чтобы установить систему пересмотра условий пребывания лиц, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы“, - считает Лебедь. 

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12 марта ЕСПЧ человека уже вынес прецедентное решение по делу пожизненно осужденного украинца Владимира Петухова, осудив практику пожизненных приговоров, поскольку “в Украине нет реалистической перспективы освобождения от этого наказания“.

Напомним, в феврале 2019 года президент Петр Порошенко помиловал 14 заключенных.

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Теги: пожизненное заключение, система, заключенные, права человека, помилование
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Комментариев (5)
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nfhvyt    14.03.2019, 14:09
Оценка:  -1
nfhvyt
Шо это за Украинский Хельсинский союз, Украина это уже не Европа а Хельсинки ? ))))))))
Зорян_и_Шкиряк    14.03.2019, 14:37
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Зародившееся в СССР правозащитное движение. Считались диссидентами. Боролись за права человека.
Зорян_и_Шкиряк    14.03.2019, 14:00
Оценка:  +1
Зорян_и_Шкиряк
А пожизненный приговор разве подразумевает выход на свободу? Это какая-то водка-лайт получается!
Операторська    14.03.2019, 13:53
Оценка:  +3
Операторська
а для чого тоді дають пожиттєво (хоча , мабуть, є за що, бо вже й смертну кару відмінили), щоб через кілька років вийти на волю?
Колишній-східняк    14.03.2019, 13:45
Оценка:  +1
Колишній-східняк
У украинских заключенных нет реалистичных шансов выйти на свободу, если их приговорили к пожизненному сроку - это такая шутка?
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