Украинский Хельсинский союз требует изменить систему пожизненных приговоров

У украинских заключенных нет реалистичных шансов выйти на свободу, если их приговорили к пожизненному сроку.

У осужденных пожизненно почти нет шансов выйти на свободу wikipedia.org

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Украинский Хельсинский союз по правам человека выступает за реформирование системы пожизненного заключения в Украине. Об этом заявил директор Центра стратегических судебных дел УХСПЧ Михаил Тарахкало, передает Укринформ.

“Условия, в которых находятся пожизненно заключенные лица, совсем не предусматривают их реабилитацию. Эти лица находятся почти 24 часа в сутки в своих камерах, не происходит никаких мер, которые были бы направлены на их развитие“, - пояснил он.

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“Подытоживая, мы можем с уверенностью сказать , что нам необходимо новое законодательство, новая процедура системы пересмотра пожизненного заключения“, - сказал Тарахкало.

Юрист УХСПЧ Виталия Лебедь отметила, что сейчас в Украине у пожизненно заключенных почти нет возможности выйти на свободу - они просто не знают, на каком основании могут получить право на освобождение.

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Например, заключенные могут обращаться с ходатайством о помиловании к президенту. Но эта система непрозрачная - комиссия при президенте не объясняет причин своих отказов, ее решение непубличны и не подлежат обжалованию.

“Государство должно принять безотлагательные меры для того, чтобы установить систему пересмотра условий пребывания лиц, которые были приговорены к пожизненному лишению свободы“, - считает Лебедь.

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12 марта ЕСПЧ человека уже вынес прецедентное решение по делу пожизненно осужденного украинца Владимира Петухова, осудив практику пожизненных приговоров, поскольку “в Украине нет реалистической перспективы освобождения от этого наказания“.

Напомним, в феврале 2019 года президент Петр Порошенко помиловал 14 заключенных.