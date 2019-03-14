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В Украине ввели запрет на продажу зеленки и йода

Комментариев: 3
Теперь украинцы не смогут купить в аптеках 18 популярных препаратов.
Препараты изымают из аптек и возвращают производителю
Препараты изымают из аптек и возвращают производителю
apteka24.ua

Из аптек изымают настойки валерианы, боярышника, димексид, камфорное мало, пертусин, медицинский спирт, пероксид водорода и другие популярные препараты.

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Об этом сообщают Факты. 

Решение было принято 12 марта Государственной службой по лекарственным средствам и контроле за наркотикамиЭксперементальный завод Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины допустил нарушение лицензионных условий во время производства вышеперечисленных препаратов. 

Запрет действует на средства, выпущенные заводом до 25 февраля 2019 года. Все препараты будут возвращены производителю. 

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Ранее мы сообщали, что в Украине запретили “Глицин“ российского производства из-за несоответствия регистрационного удостоверения. Этот препарат применяют при стрессе и нарушениях сна. Также запрет планируют ввести на продажу антибиотиков без рецепта. Министерство здравоохранения вводит такие меры для учета инфекционных заболеваний, связанных с предоставлением медпомощи.

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Теги: лекарства, Украина, запрет, аптеки, нарушение
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Комментариев (4)
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Boxerogos    14.03.2019, 14:50
Оценка:  0
Boxerogos
Настойка боярышника у нас?Фы фсё фрёти!Ведь нам РошенСМИ ежедневно кукарекают что настойка боярышника есть только в Раше!)))))))))))
korvin_ral    14.03.2019, 14:48
Оценка:  0
korvin_ral
НЕЕЕЕТ, как же без йодовой сетки лечиться теперь ? =)
Пролисок    14.03.2019, 14:34
Оценка:  +3
Пролисок
Ах ..неть!Вы ещё нитроглицерин запретите,убийцы!
Woodbrother    14.03.2019, 14:44
Оценка:  -1
Woodbrother
Без зеленки легко обойтись . Ну разве что вилкулу будет трудно, но это частный случай.
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