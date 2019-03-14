В Украине ввели запрет на продажу зеленки и йода

Теперь украинцы не смогут купить в аптеках 18 популярных препаратов.

Из аптек изымают настойки валерианы, боярышника, димексид, камфорное мало, пертусин, медицинский спирт, пероксид водорода и другие популярные препараты.

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Об этом сообщают Факты.

Решение было принято 12 марта Государственной службой по лекарственным средствам и контроле за наркотиками . Эксперементальный завод Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины допустил нарушение лицензионных условий во время производства вышеперечисленных препаратов.

Запрет действует на средства, выпущенные заводом до 25 февраля 2019 года. Все препараты будут возвращены производителю.

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Ранее мы сообщали, что в Украине запретили “Глицин“ российского производства из-за несоответствия регистрационного удостоверения. Этот препарат применяют при стрессе и нарушениях сна. Также запрет планируют ввести на продажу антибиотиков без рецепта. Министерство здравоохранения вводит такие меры для учета инфекционных заболеваний, связанных с предоставлением медпомощи.