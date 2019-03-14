В Украине ввели запрет на продажу зеленки и йода
Из аптек изымают настойки валерианы, боярышника, димексид, камфорное мало, пертусин, медицинский спирт, пероксид водорода и другие популярные препараты.
Читай также: Чем опасны разрекламированные лекарства
Об этом сообщают Факты.
Решение было принято 12 марта Государственной службой по лекарственным средствам и контроле за наркотиками. Эксперементальный завод Института биоорганической химии и нефтехимии НАН Украины допустил нарушение лицензионных условий во время производства вышеперечисленных препаратов.
Запрет действует на средства, выпущенные заводом до 25 февраля 2019 года. Все препараты будут возвращены производителю.
Читай также: В США одобрили самый быстрый антидепрессант
Ранее мы сообщали, что в Украине запретили “Глицин“ российского производства из-за несоответствия регистрационного удостоверения. Этот препарат применяют при стрессе и нарушениях сна. Также запрет планируют ввести на продажу антибиотиков без рецепта. Министерство здравоохранения вводит такие меры для учета инфекционных заболеваний, связанных с предоставлением медпомощи.