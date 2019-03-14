Появились новые подробности смерти сотрудника Администрации президента

Судебно-медицинский эксперт опроверг версию о насильственном убийстве.

В полиции и АП рассказали подробности смерти Криминальная Украина

Сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого, который был найден мертвым 14 марта, ограбили. Об этом Украинской правде сообщил источник в АП.

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“У него украли телефон и банковскую карточку. На теле нет явных признаков насилия. Только кровь из носа“, – сказал собеседник УП.

По его словам, правоохранители уже задержали подозреваемых в совершении этого преступления.

В пресс-службе полиции Киева сообщили, что на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа Шевченковского управления полиции.

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“Тело осмотрел судебно-медицинский эксперт, согласно предварительному выводу которого следов насильственной смерти не обнаружено. Поэтому предварительная причина смерти будет установлена после вскрытия, а окончательная - после проведения судебно-медицинской экспертизы“, - сообщили правоохранители.

Ранее сообщалось, что в Киеве возле церкви нашли труп сотрудника АП. Погибший был сотрудником Администрации президента Украины - главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ. Им оказался Александр Бухтатий 1973 года рождения.