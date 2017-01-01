В Житомире 59-летний старик изнасиловал ребенка

Насильник уже арестован. Девочку осматривают медики и психологи.

Вечером 13 марта в полицию сообщили об изнасиловании семилетней девочки в одном из общежитий Житомира. Оперативники немедленно направились на место преступления для выяснения обстоятельств, сообщили в пресс-службе полиции области.

Читай также: Полиция открыла 5 уголовных производств по факту принуждения к сексу

Выяснилось, что 59-летний гражданин затащил семилетнюю девочку к себе в комнату. После этого он осуществил насильственные действия сексуального характера по отношению к малолетнему ребенку.

Полиция задержала подозреваемого. Вскоре суд изберет ему меру пресечения. Продолжаются следственные действия. С семилетней жертвой насилия работают психологи и медики. Родители и подозреваемый дают показания. Полиция выясняет все детали данного преступления.

Читай также: Изнасилование на собеседовании: столичный суд вынес приговор насильнику

Если суду удастся доказать вину мужчины, то ему грозит тюремный срок от пяти до десяти лет.

Напомним, в Сумах 16-летний парень избил и изнасиловал 23-летнюю девушку. Подросток жестоко избил свою жертву, затем начал ее насиловать. Спас бедную случайный прохожий.