Бойко: Разовыми подачками пенсионерам власть лишь возвращает часть украденного у них

Пенсии должны пересчитываться ежегодно на размер официальной инфляции, а не заменяться одноразовыми выплатами перед выборами. После обновления власти борьба с бедностью должна стать основной национальной идеей. Об этом народный депутат, основатель ОППОЗИЦИОННОЙ ПЛАТФОРМЫ – ЗА ЖИЗНЬ Юрий Бойко заявил в комментарии журналистам.

«Бюджет уже пять лет подряд принимается за счет пенсионеров, которым практически заморозили пенсию. Перед выборами просто пытаются каким-то образом подкупить их, добавив некую символическую сумму, которая в разы меньше, чем им положено по закону. Такая разовая подачка от власти пенсионерам – это лишь малая часть украденного у них за несколько лет», — подчеркнул оппозиционный политик.

Он отметил, что из-за отсутствия реального повышения пенсий и ненадлежащего контроля за ценами, пенсионеры стали самой уязвимой частью общества.

«По закону пенсии должны пересчитываться ежегодно на размер официальной инфляции. Нужно вернуть реальный, действенный контроль за ценами, чтобы зарплаты и пенсии не съедала инфляция, а наши пенсионеры не превращались в самых нищих и обездоленных людей не только в стране, но и во всей Европе. Поэтому после обновления власти — национальной идеей должна стать борьба с бедностью», — заявил Юрий Бойко.

Парламентарий подчеркнул, что наполнение Пенсионного фонда, ликвидация дыры в нем – это наиболее трудная задача, которая будет стоять перед новой властью, потому что это требует восстановления рабочих мест, поддержки реального сектора экономики, увеличения зарплат.

«Среди экономических задач — за 3-5 лет выйти на достаточно высокий, эффективный уровень экономики. Восстановление экономики должно идти по логичному пути, который мы предлагали всегда, и идеи которого перед выборами начал воровать режим. Мы предлагаем определить 6-7 отраслей-локомотивов, которые являются ведущими в стране, и которым должна оказываться максимальная поддержка. Это — космическая отрасль, сельское хозяйство, автомобильная отрасль, судостроение, самолетостроение, машиностроение. Когда в этих отраслях создается одно рабочее место, они дают 10-15 в других. Мы справимся с этой задачей, и за 3-5 лет в Украине будет эффективно работающая экономика, что позволит повысить уровень жизни как работающих, так и пенсионеров», — акцентировал Юрий Бойко.

