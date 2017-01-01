“Подвиг” Добкина: главный коп Одесской области заговорил на украинском

В социальных сетях появилось видео, на котором начальник полиции Одесской области пытается разговаривать на украинском языке.

Очевидно, видео стало вирусным в Сети. Многие уже успели сравнить главного полицейского Одесской области Дмитрия Головина с одиозным политиком Михаилом Добкиным.

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Надо сказать, что уровень украинского языка у полисмена действительно не высокий, но он старается. Такие сложные слова, как “одинадцятирічна” и “мисливці” глава Нацполиции Одесской области пока произнести не может.

Видео у себя на странице в Facebook опубликовал местный активист Сергей Стретенко. К видеоматериалу мужчина прикрепил довольно саркастическую подпись:

В него вселился Азаров.

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Этим видео уже поделились около 1300 человек. Только в социальной сети Facebook видео, на котором Головин пытается разговаривать на украинском, посмотрели 76 тысяч человек. Это статистика за полсутки.

Напомним, Кива в прямом эфире закатил истерику из-за томоса и украинского языка. Кандидат в президенты Украины Илья Кива бурно отреагировал на слова политолога о национальном языке и томосе.