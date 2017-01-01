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“Подвиг” Добкина: главный коп Одесской области заговорил на украинском

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В социальных сетях появилось видео, на котором начальник полиции Одесской области пытается разговаривать на украинском языке.
Глава Нацполиции Одесской области опозорился
Глава Нацполиции Одесской области опозорился
скриншот из видео

Очевидно, видео стало вирусным в Сети. Многие уже успели сравнить главного полицейского Одесской области Дмитрия Головина с одиозным политиком Михаилом Добкиным.

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Надо сказать, что уровень украинского языка у полисмена действительно не высокий, но он старается. Такие сложные слова, как “одинадцятирічна” и “мисливці” глава Нацполиции Одесской области пока произнести не может.

Видео у себя на странице в Facebook опубликовал местный активист Сергей Стретенко. К видеоматериалу мужчина прикрепил довольно саркастическую подпись:

В него вселился Азаров.

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Этим видео уже поделились около 1300 человек. Только в социальной сети Facebook видео, на котором Головин пытается разговаривать на украинском, посмотрели 76 тысяч человек. Это статистика за полсутки.

Напомним, Кива в прямом эфире закатил истерику из-за томоса и украинского языка. Кандидат в президенты Украины Илья Кива бурно отреагировал на слова политолога о национальном языке и томосе.

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Теги: Добкин, Головин, коп, полицейский, украинский язык
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