В Украине снова будут строить стену на границе с РФ

Строительство стены на границе с РФ планируется закончить в 2021 году.

В Украине с 1 марта 2019 года было возобновлено строительство стены на границе с Россией. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УНН.

Читай также: Аваков оценил готовность проекта Стена “С 1 марта на участках, где позволяют погодные условия и состояние почвы, возобновились работы по инженерному обустройству российско-украинской государственной границы“, - рассказал Слободян. На данный момент проводятся подготовительные работы для строительства рокадной дороги и обустройства противотранспортных рвов.

Проводится проект на изыскательские работы. Всего с начала месяца уже обустроены около 500 м роев, 120 м заграждения типа “Егоза“, подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги, - подчеркнул чиновник



Также в Харьковской области в Золочевском районе будут установлены системы видеонаблюдения и контроля.

Читай также: Проект Стена: дело передано в суд Слободян напомнил, что проект Стена был утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы интеллектуального границы, которая сочетает технические, инженерные и фортификационные новации, и даст нам возможность максимального контроля за линией государственной границы и предубеждение ее нарушений.

В настоящее время конечный срок реализации проекта - это 2021. На 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета для проведения комплексных работ 400 млн грн - сказал он

Напомним, проект Стена на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 млн долларов.