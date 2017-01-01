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В Украине снова будут строить стену на границе с РФ

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Строительство стены на границе с РФ планируется закончить в 2021 году.
Задержки со строительством стены объясняют недофинансированием
Задержки со строительством стены объясняют недофинансированием
МВД Украины

В Украине с 1 марта 2019 года было возобновлено строительство стены на границе с Россией. Об этом сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян, передает УНН.

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“С 1 марта на участках, где позволяют погодные условия и состояние почвы, возобновились работы по инженерному обустройству российско-украинской государственной границы“, - рассказал Слободян. 

На данный момент проводятся подготовительные работы для строительства рокадной дороги и обустройства противотранспортных рвов. 

Проводится проект на изыскательские работы. Всего с начала месяца уже обустроены около 500 м роев, 120 м заграждения типа “Егоза“, подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги, - подчеркнул чиновник
 

Также в Харьковской области в Золочевском районе будут установлены системы видеонаблюдения и контроля. 

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Слободян напомнил, что проект Стена был утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы интеллектуального границы, которая сочетает технические, инженерные и фортификационные новации, и даст нам возможность максимального контроля за линией государственной границы и предубеждение ее нарушений. 

В настоящее время конечный срок реализации проекта - это 2021. На 2019 год планом предусмотрено выделение из бюджета для проведения комплексных работ 400 млн грн - сказал он

Напомним, проект Стена на границе с Россией в 2014 году предложил премьер-министр Арсений Яценюк. В июне того же года Кабмин одобрил проект, стоимость которого составила около 150 млн долларов.

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Теги: граница, стена, пограничная служба, Российско-украинская граница, пограничники, Госпогранслужба
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