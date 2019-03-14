Порошенко ждут в Луцке: Полицейские заблокировали центр
Местные СМИ Луцка и Ковеля сообщили о возможном приезде Петра Порошенко .
Порошенко ждут в Луцке: Полицейские заблокировали центр
© Местные СМИ
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Порошенко ждут в Луцке: Полицейские заблокировали центр
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Петр Порошенко возможно сегодня посетит Луцк и Ковель, несмотря на то, что эта поездка не анонсирована. Об этом сообщают местные СМИ.
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На данный момент центр Луцка перекрыт, ужесточен пропускной режим. Полиция останавливает подозрительных граждан. В частности, перед областным драмтеатром проведена разъяснительная беседа с гражданином с поросенком.
На данный момент президента все еще нет.
Ранее сообщалось о том, что идет кампания дискредитации Порошенко с помощью поддельного компромата и фейковых скандалов.