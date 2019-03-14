Аваков должен проявить жесткость в отношении "Нацкорпуса", иначе пострадает его авторитет, – Ляшенко

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен жестко отреагировать на выходки радикалов из политической партии “Национальный корпус“, иначе пострадает его авторитет.

Такое мнение высказал политический эксперт Глеб Ляшенко на своей странице в социальной сети Facebook, пишут Украинские Новости.

“Бойцы “Национального корпуса“ совсем уж попутали берега. Ведут себя дерзко, агрессивно, на массовых акциях устраивают драки с правоохранителями. Более того, достается и гражданским лицам, попавшим им под руку. Короче, имидж безголовых радикалов они себе уже создали, и явно от него не отступят. На этом фоне многих удивляет нарочитая пассивность главы МВД Авакова. Птенцов Арсена Борисовича избивают, втаптывают в грязь, а ему хоть бы хны. Неужели Авакову не стыдно, когда унижают его подчиненных, когда бьют по лицу даже начальника областной полиции? Все нормально, так и должно быть в европейской стране?“ – задался вопросом политолог.

Он выразил уверенность, что при желании Авакову не составит труда проявить жесткость и утихомирить “нелегальные формирования уличных экстремистов“, действуя в строгом соответствии с законами Украины.

“Самое время показать, кто в Украине является министром внутренних дел и гарантом соблюдения правопорядка. Если Аваков откажется от защиты своих подчиненных, плюнет на законы и дискредитирует силовую вертикаль, то, в конце концов, потеряет собственный авторитет и лишится каких-либо политических перспектив“, – констатировал Глеб Ляшенко.

Напомним, на выходных представители “Национального корпуса“ и его “боевого“ крыла “Национальных дружин“ устроили беспорядки в центре Киева, а также – на массовом мероприятии в Черкассах. В результате пострадало несколько полицейских.