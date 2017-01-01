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НАБУ отстранило двух детективов из-за расследования по оборонке

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Детективы отстранены на время проведения служебного расследования.
Сытник решил отстранить детективов, которые фигурируют в журналистском расследовании
Сытник решил отстранить детективов, которые фигурируют в журналистском расследовании
УНИАН

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Двое детективов, упомянутых в журналистском расследовании о коррупции в оборонке, отстранены на время проведения служебного расследования. Об этом решении рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

“Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами“, - отметил он. 

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“Убежден, в сложившейся ситуации нужно взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР и сообщим о них общественность“, - заверил Сытник. 

Напомним, ранее в ГБР сообщили, что вызовут на допрос журналистов, которые написали о причастности к коррупции НАБУ, ГПУ, СБУ и ГФС.

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Теги: НАБУ, детективы, коррупция, оборонка, расследование
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