НАБУ отстранило двух детективов из-за расследования по оборонке

Детективы отстранены на время проведения служебного расследования.

Читай также: Коррупция в оборонке: Холодницкий отстранил ответственного прокурора САП

Двое детективов, упомянутых в журналистском расследовании о коррупции в оборонке, отстранены на время проведения служебного расследования. Об этом решении рассказал директор НАБУ Артем Сытник, передает УНН.

“Для максимальной эффективности служебного расследования и минимизации возможного воздействия и рисков, я принял решение отстранить детективов, задействованных в подготовке писем, опубликованных журналистами“, - отметил он.

Читай также: Схемы в оборонке: глава НАБУ ответил на обвинения

“Убежден, в сложившейся ситуации нужно взвешенно подойти к анализу фактов. По завершению результаты служебного расследования мы передадим в ГБР и сообщим о них общественность“, - заверил Сытник.

Напомним, ранее в ГБР сообщили, что вызовут на допрос журналистов, которые написали о причастности к коррупции НАБУ, ГПУ, СБУ и ГФС.