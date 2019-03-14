Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В оккупированном Донецке подняли флаг Украины – СМИ

Комментариев: 8
в донецком микрорайоне Мирный неизвестные вывесили украинский флаг.
Флаг Украины в Донецке
Флаг Украины в Донецке
dnews.dn.ua

В оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг. Соответствующие фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Об этом сообщает издание ОстоВ.

На фото видно, как украинский флаг развивается на флагштоке. 

Читай также: Над Донбассом поднялся желто-голубой флаг

Также есть информация о том, что у флагштока была найдена коробка. На место выехали спасатели. 

“На Мирном на остановке, как ехать в сторону центра, стоят МЧС, полиция, военные. Если не ошибаюсь, разминируют какое-то взрывное устройство. Ну и как обычно – куча зевак окружили. Знает кто-то подробно, что там происходит?“, – пишет в сети местный житель Игорь.

 
Ранее сообщалось о том, что в Симферополе полиция окружила беспилотник с листовками “Слава Украине“. Беспилотник направлялся в центр города, но запутался в ветках деревьев и упал на улице Февральской.
Поделись:
Теги: СМИ, Донецк, фото, флаг Украины
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (8)
Отсортировать по дате Вниз
Boxerogos    14.03.2019, 16:19
Оценка:  -1
Boxerogos
Над общественным туалетом могли бы повесить такой же флаг.Чтобы провести аналогии с тем чем именно является последние 5 лет наша охреНэнька...
ВыВсеВрети    14.03.2019, 16:00
Оценка:  +4
ВыВсеВрети
Донецк это Украина!!!...
Крым это Украина!!!...
Самые ярые боты гадят в штаны не по-тихому!...)))))))))
SANDMAN    14.03.2019, 15:48
Оценка:  -2
SANDMAN
И у ваты загорелись п.е.р.д.аки
Коляка    14.03.2019, 15:55
Оценка:  -3
Коляка
ну что еще ты мог сказать? из за целого одного влага аж взорвались да)))) Сымай кастрюлю тугодум))
Зорян_и_Шкиряк    14.03.2019, 16:03
Оценка:  0
Зорян_и_Шкиряк
Не может уже - пришкварилась! )))
Л_о_л_а    14.03.2019, 15:36
Оценка:  -2
Л_о_л_а
радость для кастрюлек...
Зорян_и_Шкиряк    14.03.2019, 15:31
Оценка:  -2
Зорян_и_Шкиряк
Молодцы! А самые смелые патриоты, между прочим, производят дефекацию прямо на Красной площади в Москве! Тоже по-тихому, в штаны.
nfhvyt    14.03.2019, 15:21
Оценка:  -3
nfhvyt
В конец абарзели оккупанты.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь