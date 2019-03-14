В оккупированном Донецке подняли флаг Украины – СМИ

в донецком микрорайоне Мирный неизвестные вывесили украинский флаг.

В оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг. Соответствующие фото опубликовали очевидцы в соцсетях.

Об этом сообщает издание ОстоВ.

На фото видно, как украинский флаг развивается на флагштоке.

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Также есть информация о том, что у флагштока была найдена коробка. На место выехали спасатели.

“На Мирном на остановке, как ехать в сторону центра, стоят МЧС, полиция, военные. Если не ошибаюсь, разминируют какое-то взрывное устройство. Ну и как обычно – куча зевак окружили. Знает кто-то подробно, что там происходит?“, – пишет в сети местный житель Игорь.