В оккупированном Донецке подняли флаг Украины – СМИ
в донецком микрорайоне Мирный неизвестные вывесили украинский флаг.
В оккупированном Донецке неизвестные вывесили украинский флаг. Соответствующие фото опубликовали очевидцы в соцсетях.
Об этом сообщает издание ОстоВ.
На фото видно, как украинский флаг развивается на флагштоке.
Читай также: Над Донбассом поднялся желто-голубой флаг
Также есть информация о том, что у флагштока была найдена коробка. На место выехали спасатели.
“На Мирном на остановке, как ехать в сторону центра, стоят МЧС, полиция, военные. Если не ошибаюсь, разминируют какое-то взрывное устройство. Ну и как обычно – куча зевак окружили. Знает кто-то подробно, что там происходит?“, – пишет в сети местный житель Игорь.
Ранее сообщалось о том, что в Симферополе полиция окружила беспилотник с листовками “Слава Украине“. Беспилотник направлялся в центр города, но запутался в ветках деревьев и упал на улице Февральской.
Крым это Украина!!!...
Самые ярые боты гадят в штаны не по-тихому!...)))))))))