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В Полтавской области "бушевал" дикий кабан, пострадали 2 женщины

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Пострадавшие от госпитализации отказались и на данный момент находятся дома .
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
Getty Images

В город Миргород Полтавской области забежал дикий кабан. Животное травмировало двух женщин и повредило автомобиль.

Об этом сообщает УНИАН со ссылкой на слова главы областного управления Госпродпотребслужбы Геннадия Пикуля.

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По словам чиновника, возможной причиной побега дикого животного мог стать трактор, который недалеко в пригороде обрабатывал землю. Вероятно, техника напугала кабана и тот забежал в город, травмировав женщин на улицах Свидницкого и Долгое Озеро.

Полиция Миргорода осуществила ряд мероприятий по отлову животного, однако кабан самостоятельно покинул город

 

Ранее сообщалось о том, что в селах Житомирской области орудуют стаи волков. Селяне боятся выходить на улицу, егеря готовят засады, в окрестных селах уже не осталось бродячих собак и домашних волки перегрызли уже с полсотни.

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Теги: животные, животное, видео, женщины, Полтавская область, нападение, кабан [-, Миргород, пострадавшие
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Источник: korrespondent.net

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