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Оппозиционная платформа – За життя в лидерах партийных рейтингов, – западные социологи

Комментариев: 5
Оппозиционная платформа – За життя в лидерах партийных рейтингов, – западные социологи

“Оппозиционная платформа – За життя“ Вадима Рабиновича – среди лидеров партийных рейтингов. Об этом стало известно из социологического опроса, который провел международный исследовательский центр BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия).

По результатам опроса, шансы на прохождение в следующий состав парламента имеют следующие партии: “Слуга народа“ Владимира Зеленского (18,0%), “Батькивщина“ Юлии Тимошенко (14,9%), “Оппозиционная платформа – За життя“ Вадима Рабиновича, Юрия Бойко и Виктора Медведчука (14,5%), “Блок Петра Порошенко “Солидарность“ (9,1%), “Гражданская позиция“ Анатолия Гриценко, Дмитрия Добродомова и Андрея Садового (6,1%).

У других политических партий рейтинги ниже – Радикальная партия Олега Ляшко (4,7%), “Свобода“ (3,1%), УКРОП (1,4%).

В президентском рейтинге ситуация такая. Если бы президентские выборы проходили в ближайшее воскресенье, большая часть опрошенных отдала бы свои голоса за Владимира Зеленского (23,1%), Петра Порошенко (14,3%), Юлию Тимошенко (14,3%) и Юрия Бойко (13,9%).

По мнению исследователей, принимая во внимание последние политические события в Украине, где сразу пять кандидатов сняли свои кандидатуры с выборов, результаты последнего опроса позволяют сделать следующие выводы: “В Украине есть четыре реальных кандидата на прохождение во второй тур президентских выборов. Небольшая разница в их нынешнем рейтинге не дает оснований делать какие-то точные предположения относительно того, кто именно станет следующим президентом или выйдет во второй тур. В течение следующих недель “Большая четверка“ кандидатов останется без изменений. В нее и в дальнейшем будут входить Владимир Зеленский, Юлия Тимошенко, Петр Порошенко и Юрий Бойко“.

Снятие Евгением Мураевым своей кандидатуры в пользу Александра Вилкула имело нулевой эффект и никоим образом не увеличило рейтинг Вилкула. По мнению исследователей, после попадания Мураева в санкционный список РФ и обвинений в сотрудничестве с украинскими спецслужбами часть разочарованных избирателей решила поддержать Владимира Зеленского, а другая – Юрия Бойко, который остается едва ли не единственным политиком с незапятнанной репутацией на этом электоральном поле.

Опрос проводился на территории Украины международным исследовательским центром BURI-Украина (The Belgium-Ukraine Research Institute, Бельгия) в период с 11 по 12 марта 2019 года. Общее количество респондентов составило 2024 человека. Метод опроса – комбинированные интервью. Вероятная погрешность – 2,2%.

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Комментариев (5)
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Boxerogos    14.03.2019, 16:16
Оценка:  +2
Boxerogos
Медведчук после выборов выйдет из тени.Двух кумовьёв-алкоголиков Луценко и Порошенко сменят два других кума,Медведчук и Путин.И этот тандем сработает на все 100%.
Л_о_л_а    14.03.2019, 15:58
Оценка:  0
Л_о_л_а
Это они прозрачно намекнули кого хотят видеть у власти...
сергей11    14.03.2019, 15:43
Оценка:  -2
сергей11
Да не дай бог...
nfhvyt    14.03.2019, 16:00
Оценка:  +1
nfhvyt
Твой бох уже билеты в Испанию купил ))))
dimasvetik    14.03.2019, 15:34
Оценка:  -1
dimasvetik
что за бредовый вборс инфы
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