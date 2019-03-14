Столтенберг в своем докладе приветствовал стремление Украины в НАТО

Союзники поддерживают стремление Украины рано или поздно вступить в Альянс.

Читай также: НАТО готовится "к нестабильности" в Черном море на годы

В НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Альянс. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

“В свете вновь заявленных устремлений Украины к членству в НАТО, союзники также поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах“, - говорится в сообщении.

Читай также: Экс-командующий войсками США: РФ может захватить Одессу и Румынию

Имеется ввиду Бухарестский саммит 2008, где союзники приветствовали евроатлантические устремления Украины.

“Суверенная, независимая и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству закона, является ключом к евроатлантической безопасности“, - подчеркивает также Столтенберг.

Читай также: Суд открыл производство по голосованию за курс Украины в ЕС и НАТО

Он отметил, что аннексия Россией Крыма активизировала поддержку Украины. “Обязательство НАТО по оказанию помощи Украине в реформе сектора безопасности и обороны через Комплексный пакет помощи остается высоким“, - говорится в отчете.

В 2018 году консультативные усилия представительства НАТО в Украине были направлены на разработку и внедрение закона о национальной безопасности, медицинскую реабилитацию раненых солдат и поддержку украинских больниц.

Читай также: В Конгрессе США заявили о поддержке присоединения Украины к НАТО

Кроме того, продолжалась программа для бывших военнослужащих с преодолением последствий психотравм.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО оценили роль Украины в безопасности Альянса.