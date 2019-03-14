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Столтенберг в своем докладе приветствовал стремление Украины в НАТО

Комментариев: 3
Союзники поддерживают стремление Украины рано или поздно вступить в Альянс.
Столтенберг назвал демократичную Украину ключом к евроатлантической безопасности
Столтенберг назвал демократичную Украину ключом к евроатлантической безопасности
EPA/UPG

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В НАТО поддерживают стремление Украины вступить в Альянс. Об этом говорится в ежегодном докладе генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

“В свете вновь заявленных устремлений Украины к членству в НАТО, союзники также поддерживают свои решения, принятые на саммите в Бухаресте и последующих саммитах“, - говорится в сообщении.

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Имеется ввиду Бухарестский саммит 2008, где союзники приветствовали евроатлантические устремления Украины.

“Суверенная, независимая и стабильная Украина, твердо приверженная демократии и верховенству закона, является ключом к евроатлантической безопасности“, - подчеркивает также Столтенберг.

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Он отметил, что аннексия Россией Крыма активизировала поддержку Украины. “Обязательство НАТО по оказанию помощи Украине в реформе сектора безопасности и обороны через Комплексный пакет помощи остается высоким“, - говорится в отчете.

В 2018 году консультативные усилия представительства НАТО в Украине были направлены на разработку и внедрение закона о национальной безопасности, медицинскую реабилитацию раненых солдат и поддержку украинских больниц.

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Кроме того, продолжалась программа для бывших военнослужащих с преодолением последствий психотравм.

Напомним, ранее сообщалось, что в НАТО оценили роль Украины в безопасности Альянса.

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Теги: НАТО, Украина, Альянс, Столтенберг, членство
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Комментариев (3)
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nfhvyt    14.03.2019, 15:58
Оценка:  0
nfhvyt
В таких заявлениях уже нужно уточнять какую именно Украину он имеет в виду - западную, восточную, южную или центральную. И, да, скорее никакой Украины вообще не будет нежели Россия позволит ей куда-либо вступить.
Коляка    14.03.2019, 15:53
Оценка:  +1
Коляка
мхахеху
VSHIVANKA    14.03.2019, 15:50
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ПРИВЕТСТВОВАЛ СТРЕМЛЕНИЕ , А ПАЛЬЦАМИ ПОКАЗАЛ ШАНСЫ ..... )))
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