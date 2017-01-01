Начальник отдела СБУ требовал взятку в 3 млн - ГБР

Сбушника с его подчиненным и еще двумя сообщниками поймали при получении "второго транша" взятки.

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Следователи центрального аппарата ГБР вместе с военными прокурорами и работниками СБУ разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали взятку в $110 тысяч. Об этом написала в Facebook замглавы ГБР Ольга Варченко.

Подозреваемых задержали при получении 10 тысяч долларов facebook.com/ol.varchenko

По курсу НБУ общая сумма составляет 3,044 млн грн. Деньги требовали за устранение искусственно созданных препятствий, связанных с уголовным преследованием заявителя. Кроме того, обещали решить вопрос возможного лишения гражданства Украины, отмечает Варченко.

Всего подозреваемые успели получить 40 тысяч долларов до того, как их поймали facebook.com/ol.varchenko

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Работников СБУ и их сообщников задержали во время получения второй части “транша“ в сумме $10 тысяч. Первую часть в размере $40 тысяч подозреваемые получили ранее.

На взятке были пойманы глава отдела СБУ, его подчиненный и двое гражданских facebook.com/ol.varchenko

“Сейчас указанные лица задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. За содеянное уголовное правонарушение по части 4 статьи 189 УК задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества“, - написала замдиректора ГБР.

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Напомним, ранее сообщалось, что за взятку в $1 млн задержали экс-менеджеров Укргаздобычи.