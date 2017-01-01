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Начальник отдела СБУ требовал взятку в 3 млн - ГБР

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Сбушника с его подчиненным и еще двумя сообщниками поймали при получении "второго транша" взятки.
Сбушник требовал деньги за решение искусственно созданных проблем
Сбушник требовал деньги за решение искусственно созданных проблем
facebook.com/ol.varchenko

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Следователи центрального аппарата ГБР вместе с военными прокурорами и работниками СБУ разоблачили начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских лиц, которые требовали взятку в $110 тысяч. Об этом написала в Facebook замглавы ГБР Ольга Варченко.

Подозреваемых задержали при получении 10 тысяч долларов
Подозреваемых задержали при получении 10 тысяч долларов
facebook.com/ol.varchenko

По курсу НБУ общая сумма составляет 3,044 млн грн. Деньги требовали за устранение искусственно созданных препятствий, связанных с уголовным преследованием заявителя. Кроме того, обещали решить вопрос возможного лишения гражданства Украины, отмечает Варченко.

Всего подозреваемые успели получить 40 тысяч долларов до того, как их поймали
Всего подозреваемые успели получить 40 тысяч долларов до того, как их поймали
facebook.com/ol.varchenko

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Работников СБУ и их сообщников задержали во время получения второй части “транша“ в сумме $10 тысяч. Первую часть в размере $40 тысяч подозреваемые получили ранее.

На взятке были пойманы глава отдела СБУ, его подчиненный и двое гражданских
На взятке были пойманы глава отдела СБУ, его подчиненный и двое гражданских
facebook.com/ol.varchenko

“Сейчас указанные лица задержаны в порядке статьи 208 УПК Украины. За содеянное уголовное правонарушение по части 4 статьи 189 УК задержанным грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 12 лет с конфискацией имущества“, - написала замдиректора ГБР.

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Напомним, ранее сообщалось, что за взятку в $1 млн задержали экс-менеджеров Укргаздобычи.

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Теги: взятка, коррупция, СБУ, ГБР, вымогательство
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