В АП подтвердили личность погибшего
В Администрации Президента подтвердили личность погибшего сотрудника. Им оказался Александр Евгеньевич Бухтатый.
Об этом сообщает пресс-служба АП.
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Президент Украины Петр Порошенко призвал правоохранительные органы установить виновных в смерти.
Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, близким, коллегам и друзьям в связи с трагической смертью работника нашей Администрации - Александра Евгеньевича Бухтатого. Обращаюсь к правоохранительным органам с призывом в максимально короткий срок установить виновных в преступлении и наказать их в соответствии с законом - заявил Порошенко
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Также Порошенко поручил главе Администрации Президента предоставить всю необходимую организационную помощь для похорон погибшего.
Ранее сообщалось о том, что сегодня в Киеве был найден труп мужчины. Вскоре выяснилось, что погиб сотрудник АП, который работал в информационном департаменте. Причины и обстоятельства смерти выясняют полицейские.