Синоптик: В Украину вернутся дожди, снег и штормовой ветер
В западных областях Украины в пятницу ожидаются дожди, на востоке – мокрый снег. Об этом сообщила в Facebook синоптик Наталья Диденко.
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Тем не менее, на большей территории страны ожидается солнечная погода. Ночью температура воздуха составит около 0 градусов, а днем от +5 до +12. В столице завтра сухо, +8 градусов.
Северный циклон накроет Украину в субботу, он принесет во все области, кроме восточных дождь и снег.
В воскресенье, 17 марта, погода в Украине улучшится - будет сухо и потеплеет до + 10 + 15 градусов, на Западе до + 14 + 20 градусов. Держите себя и голову в равновесии, март раскручивается активно - отметила синоптик
Ранее сообщалось о том, что в Киеве ветер сорвал со здания крышу. Инцидент произошел возле станции метро Золотые Ворота.