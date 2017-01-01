Советника Авакова поймали на взятке в $30 тысяч

Советник руководства МВД на общественных началах требовал деньги о сети киевских ломбардов.

Сотрудники СБУ сначала задержали посредника, потом - советника руководства МВД

Читай также: Сотрудница Укразализныци требовала за трудоустройство 500 долларов

Сотрудники Главного управления по борьбе с коррупцией и оргпреступностью СБУ совместно с ГПУ разоблачили на взятке советника на общественных началах руководства МВД. Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

“Советник при содействии руководства одного из следственных управлений Нацполиции требовал через посредника $30 тысяч от владельцев сети киевских ломбардов“, - отметило ведомство.

Читай также: Мэр города на Днепропетровщине попался на взятке в $30 тысяч

За эту сумму злоумышленник обещал способствовать непривлечению работников сети к уголовной ответственности и прекращению следственных действий в рамках начатого производства.

Правоохранители задержали посредника в Киеве во время получения всей суммы взятки. Сейчас происходят неотложные следственные действия по месту работы и жительства фигурантов дела.

Читай также: ГБР допросит журналистов Bihus.info

“Решается вопрос об объявлении советнику подозрения в совершении преступления, предусмотренного статьи 369-2 (злоупотребление влиянием) УК. Продолжается досудебное следствие“, - говорится в сообщении.

Напомним, ранее в ГБР сообщили, что поймали на взятке начальника отдела СБУ, его подчиненного и двух гражданских.