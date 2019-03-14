В Днепре 500 школьников не пришли на занятия, выехала санэпидемстанция

Больше 500 детей в Днепре не явились в школу из-за плохого самочувствия.

Из 904 детей 512 не пришли на занятия в школе Шевченковского района Днепра. Причиной оказалось плохое самочувствие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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На данный момент 12 учеников находятся в больнице. В школе работают полицейские. Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников - говорится в сообщении

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Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

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