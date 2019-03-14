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В Днепре 500 школьников не пришли на занятия, выехала санэпидемстанция

Комментариев: 1
Больше 500 детей в Днепре не явились в школу из-за плохого самочувствия.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
Getty Images

Из 904 детей 512 не пришли на занятия в школе Шевченковского района Днепра. Причиной оказалось плохое самочувствие.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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На данный момент 12 учеников находятся в больнице. В школе работают полицейские. Причины и обстоятельства происшествия выясняются. 

Сейчас в школе работают сотрудники отдела ювенальной превенции. Также на место выехала санэпидемстанция, которая выясняет причины ухудшения самочувствия школьников - говорится в сообщении

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Информация по данному факту внесена в журнал единого учета. Причины ухудшения состояния здоровья детей и другие обстоятельства происшествия устанавливаются.

Ранее сообщалось о том, что у киевских детей появилась новая опасная игра в регулировщиков. Очевидцы сняли, как дети, играя в регулировщиков, бросаются под машины и пытаются их остановить.

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Теги: дети, школа, Днепр, полиция, госпитализация, пострадавшие
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Комментариев (1)
alex-zol    14.03.2019, 17:19
Оценка:  0
alex-zol
ликвидированная санэпидемстанция выехала?))
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