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"Группы ненависти", - Госдеп США о С14 и Нацкорпусе

Комментариев: 15
В Государственном департаменте США недовольны тем, что деятельность националистических организаций в Украине не контролируется правоохранительными органами.
В Госдепе США обговорили угрозу националистов в Украине
В Госдепе США обговорили угрозу националистов в Украине
facebook.com/pg/NCLviv

В США обговорили отчет Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год. Ключевым вопросом стала деятельность националистических организаций в Украине. В опубликованном отчете С14 и Нацкорпус называют “группами ненависти”.

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Госдеп недоволен тем, что правоохранительные органы не могут предоставить человеку безопасность от националистов. Они позволяют себе творить беспредел в стране.

В документе фигурируют факты запугиваний адвокатов сепаратистов, нападения на табор ромов в Киеве, незаконные задержания граждан и прочее. Эксперты акцентируют внимание на равнодушное отношение со стороны правоохранительных органов. Создается впечатление, что националисты сотрудничают с правоохранителями, указано в отчете.

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Кроме того, правительство даже объявляет гранты для националистов. Вероятно, речь идет о выделении полмиллиона гривен на организацию детского лагеря под контролем С14 летом прошлого года.

Напомним, ГБР расследует возможную подготовку покушений на лидеров Нацкорпуса. Служба безопасности Украины попросила ГБР открыть производство в связи с соответствующим заявлением нардепа.

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Теги: Госдеп, США, Украина, С14, Нацкорпус, националисты
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Комментариев (15)
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nfhvyt    14.03.2019, 17:43
Оценка:  +2
nfhvyt
5 лет факельных шествий их вообще ниразу не смутили, и убийства журналистов, а тут вдруг прозрели, за права человека вспомнили. Ну я так понял они пекутся за права одного конкретного человека, а на остальных им плевать.
Boxerogos    14.03.2019, 17:38
Оценка:  +1
Boxerogos
Даже хозяева Педи Пидоpoшенко начали подкидывать ему под хвост зраду за зрадой...И это правильно,место Пидоpoшенко и его подельников на мусорке истории.
atos    14.03.2019, 17:31
Оценка:  0
atos
Обычная, конченнааяя титушня, которую выпасает такой же nugop
Владимир2911    14.03.2019, 17:07
Оценка:  -3
Владимир2911
Не знаю за СІЧ - але на рахунок "Нацдружин" цікавий факт: чому вони ганяють тільки по мітингам Порошенка, і зовсім не цікавляться мітингами Вілкула, Бойко, Тимошенко? Чому у них такий самий камуфлж - як у "Беркута", який розганяв Майдан, а потім втік в Рашку служити Путіну? НА КОГО ПРАЦЮЄ Накорпус??
alex-zol    14.03.2019, 17:22
Оценка:  +4
alex-zol
ну вот как раз сич твоя и занимается противоположным, делаем вывод, одни сбушные, вторые мусорские. А патриотов среди них нет))))))))))))))) и не было))))
нафнаф    14.03.2019, 17:02
Оценка:  0
нафнаф
Тупые янки делают вид или действительно не понимают из чьих рук жрут эти херои ?
Letohradek    14.03.2019, 17:04
Оценка:  -9
Letohradek
Тупые янки? Это о ком? Может сравнишь количество нобелевских лауреатов США, с расийскими? )))))
нафнаф    14.03.2019, 17:10
Оценка:  +7
нафнаф
Исходя из твоей суперлогики,как бы так по деликатней....ну короче.....что там по украинским нобелевским лауреатам ???
VSHIVANKA    14.03.2019, 17:12
Оценка:  +6
VSHIVANKA
СМЕШНО ЧИТАТЬ КОММЕНТАРИИ ЭКСПОНАТОВ НАСЕЛЯЮЩИХ САМУЮ НИЩУЮ ТЕРРИТОРИЮ ЕВРОПЫ, НЕ ИМЕЮЩИХ НИЧЕГО СВОЕГО КРОМЕ ДОЛГОВ И ГРЯЗИ ПОД НОГТЯМИ НО , УСЕРДНО ВОСХВАЛЯЮЩИХ СВОИХ ХОЗЯЕВ С ВАШИНГТОНА ....
ВЫ ПОХОЖИ НА ШАКАЛОВ ОБЛИЗЫВАЮЩИХ ЛАПЫ СВОЕГО ХОЗЯИНА ТИГРА ШЕРХАНА ...)))
Letohradek    14.03.2019, 17:18
Оценка:  -8
Letohradek
Ватные уйобки, вы разве не являетесь прердставителями расии? Вы же, скоторуры, утверждаете то, что американцы тупые )) Вот и сравните количество нобелевских лауреатов своей страны с количеством лауреатов США )) Если бы я писал посты, подобные вашим, тогда можно было бы требовать сравнений с меня.
VSHIVANKA    14.03.2019, 17:02
Оценка:  +2
VSHIVANKA
ГОСДЕП В МИРОТВОРЕЦ !!!!
РАБЫ ПУТИНА !!!
АКЦИОНЕРЫ ГАЗПРОМА !!!
ЩЕНЯ ВМЭРЛА !!!
ХЭРОЯМ В СРАЛО !!!
СМЕРТЬ Т.ВОРОГАМ !!!
НА В УКРАИНА ПОДНАДУЙСЯ !!!
СУГС !!!
BROKER666    14.03.2019, 16:59
Оценка:  -2
BROKER666
так может заберёшь с УКРАИНЫ всю цыганву если в штатах уже некому наркоту толкать молодёжи?
VSHIVANKA    14.03.2019, 16:49
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ОПАЧКИ !!!!
ХОЗЯЕВА ВТОРОЙ РАЗ ЗА ДЕНЬ ВЫСКАЗАЛИ НЕДОВОЛЬСТВО СВОИМИ ХОЛОПАМИ ....
ЭТО НЕ К ДОБРУ .....)))
Letohradek    14.03.2019, 17:03
Оценка:  -2
Letohradek
Не уверен, что твои хозяева могут быть довольный твой никчемной и бестолковой работе ))
kapablankas    14.03.2019, 16:42
Оценка:  +5
kapablankas
еще как контролируются

НА САМОМ вІсоком уровне

САМИМИ !!!!!
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