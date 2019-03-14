"Группы ненависти", - Госдеп США о С14 и Нацкорпусе

В Государственном департаменте США недовольны тем, что деятельность националистических организаций в Украине не контролируется правоохранительными органами.

В США обговорили отчет Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США о соблюдении прав человека в Украине за 2018 год. Ключевым вопросом стала деятельность националистических организаций в Украине. В опубликованном отчете С14 и Нацкорпус называют “группами ненависти”.

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Госдеп недоволен тем, что правоохранительные органы не могут предоставить человеку безопасность от националистов. Они позволяют себе творить беспредел в стране.

В документе фигурируют факты запугиваний адвокатов сепаратистов, нападения на табор ромов в Киеве, незаконные задержания граждан и прочее. Эксперты акцентируют внимание на равнодушное отношение со стороны правоохранительных органов. Создается впечатление, что националисты сотрудничают с правоохранителями, указано в отчете.

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Кроме того, правительство даже объявляет гранты для националистов. Вероятно, речь идет о выделении полмиллиона гривен на организацию детского лагеря под контролем С14 летом прошлого года.

Напомним, ГБР расследует возможную подготовку покушений на лидеров Нацкорпуса. Служба безопасности Украины попросила ГБР открыть производство в связи с соответствующим заявлением нардепа.