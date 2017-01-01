Названы причины смерти сотрудника Администрации президента
Сотрудники правоохранительных органов установили, что Александра Бухтатого ограбили незадолго до смерти, ему нанесли телесные повреждения. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.
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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.
Когда полицейские осматривали личные вещи потерпевшего, выявили, что пропал его мобильные телефон. В связи с этим есть предположения об ограблении. У погибшего также сломан нос. Характер и способ нанесения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы.
Следователи Шевченковского управления полиции начали криминальное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ст. 187 ч.2 (Разбой) Криминального кодекса Украины.
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В сообщении также говорится, что видеокамеры зафиксировали двух мужчин рядом с умершим. Их личности установлены. Их доставили в управлении полиции на беседу со следователями. У одного из подозреваемых нашли телефон убитого Александра Бухтатого.
Идет следствие.
Напомним, что сегодня утром был найден труп мужчины возле входа в церковь. Умерший оказался консультантом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины.