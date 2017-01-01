Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Названы причины смерти сотрудника Администрации президента

Комментариев: 0
Чиновника ограбили, а результаты вскрытия показали, что он умер хронической ишемической болезни сердца.
Двое подозреваемых доставлены в полицию
Двое подозреваемых доставлены в полицию
npu.gov.ua

Сотрудники правоохранительных органов установили, что Александра Бухтатого ограбили незадолго до смерти, ему нанесли телесные повреждения. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

Читай также: В АП подтвердили личность погибшего

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Когда полицейские осматривали личные вещи потерпевшего, выявили, что пропал его мобильные телефон. В связи с этим есть предположения об ограблении. У погибшего также сломан нос. Характер и способ нанесения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы.

Мужчину пытались ограбить
Мужчину пытались ограбить
president.gov.ua

 

Мужчина умер от ишемической болезни сердца
Мужчина умер от ишемической болезни сердца
npu.gov.ua
У умершего пропал мобильный телефон
У умершего пропал мобильный телефон
npu.gov.ua

 

Следователи Шевченковского управления полиции начали криминальное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ст. 187 ч.2 (Разбой) Криминального кодекса Украины.

Читай также: В Луганской области нашли труп малыша в коробке из-под обуви

В сообщении также говорится, что видеокамеры зафиксировали двух мужчин рядом с умершим. Их личности установлены. Их доставили в управлении полиции на беседу со следователями. У одного из подозреваемых нашли телефон убитого Александра Бухтатого. 

Идет следствие.

Напомним, что сегодня утром был найден труп мужчины возле входа в церковь. Умерший оказался консультантом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины. 

Поделись:
Теги: ограбление, смерть, труп, Украина, президент
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь