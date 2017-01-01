Названы причины смерти сотрудника Администрации президента

Чиновника ограбили, а результаты вскрытия показали, что он умер хронической ишемической болезни сердца.

Сотрудники правоохранительных органов установили, что Александра Бухтатого ограбили незадолго до смерти, ему нанесли телесные повреждения. Причиной смерти стала ишемическая болезнь сердца.

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Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Когда полицейские осматривали личные вещи потерпевшего, выявили, что пропал его мобильные телефон. В связи с этим есть предположения об ограблении. У погибшего также сломан нос. Характер и способ нанесения этой травмы, а также окончательная причина смерти будет установлена с помощью судебно-медицинской экспертизы.

Мужчину пытались ограбить president.gov.ua

Мужчина умер от ишемической болезни сердца npu.gov.ua

У умершего пропал мобильный телефон npu.gov.ua

Следователи Шевченковского управления полиции начали криминальное производство по ст. 115 (Умышленное убийство) и по ст. 187 ч.2 (Разбой) Криминального кодекса Украины.

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В сообщении также говорится, что видеокамеры зафиксировали двух мужчин рядом с умершим. Их личности установлены. Их доставили в управлении полиции на беседу со следователями. У одного из подозреваемых нашли телефон убитого Александра Бухтатого.

Идет следствие.

Напомним, что сегодня утром был найден труп мужчины возле входа в церковь. Умерший оказался консультантом Главного департамента информационной политики Администрации Президента Украины.