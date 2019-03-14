Скандальный баннер в Луцке: бойцы 14 омбр достойно ответили на сплетни

Свежий баннер с провокационным текстом возмутил бойцов 14 омбр. Военные опубликовали достойный ответ на происходящее.

Ночью в центре Луцка разместили баннер, на котором фигурировало название 51 омбр. Поскольку 14 омбр с местом дислокации во Владимире Волынском является правопреемницей этой бригады, бойцы жестко ответили на скандал вокруг транспаранта.

Читай также: Порошенко ждут в Луцке: Полицейские заблокировали центр

Военные возмущены тем, что наименование 51 бригады втянули в гнусное политиканство. Военных на Донбассе убивал не Порошенко, а российские оккупанты и украинские коллаборанты, акцентируют в пресс-службе 14 омбр.

Особенно обидно, что наших погибших собратьев убивают снова. И делают это грязные политиканы плакатными красками, закупленными, возможно, за гнусные деньги нашего главного врага - нынешней российской власти, - написали военные.

Баннер сегодня ночью изрезали volynnews.com

Военные написали, что никто не имеет права втягивать их в грязные политические провокации. Просят соблюдать уважение к погибшим под Волновахой в 2014 году солдатам 51 омбр, а также не спекулировать на чувствах несчастных матерей.

Пользователи Сети отметили, что военные очень достойно ответили.

Напомним, скандальный баннер о Порошенко в Луцке ликвидировали ночью. В центре Луцка промышленные альпинисты изрезали и сняли баннер с провокационным текстом против президента Порошенко.