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Скандальный баннер в Луцке: бойцы 14 омбр достойно ответили на сплетни

Комментариев: 6
Свежий баннер с провокационным текстом возмутил бойцов 14 омбр. Военные опубликовали достойный ответ на происходящее.
14 омбр ответила на сплетни вокруг баннера
14 омбр ответила на сплетни вокруг баннера
facebook.com/14ombr

Ночью в центре Луцка разместили баннер, на котором фигурировало название 51 омбр. Поскольку 14 омбр с местом дислокации во Владимире Волынском является правопреемницей этой бригады, бойцы жестко ответили на скандал вокруг транспаранта.

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Военные возмущены тем, что наименование 51 бригады втянули в гнусное политиканство. Военных на Донбассе убивал не Порошенко, а российские оккупанты и украинские коллаборанты, акцентируют в пресс-службе 14 омбр.

Особенно обидно, что наших погибших собратьев убивают снова. И делают это грязные политиканы плакатными красками, закупленными, возможно, за гнусные деньги нашего главного врага - нынешней российской власти, - написали военные.

Баннер сегодня ночью изрезали
Баннер сегодня ночью изрезали
volynnews.com

Военные написали, что никто не имеет права втягивать их в грязные политические провокации. Просят соблюдать уважение к погибшим под Волновахой в 2014 году солдатам 51 омбр, а также не спекулировать на чувствах несчастных матерей.

Пользователи Сети отметили, что военные очень достойно ответили.

Напомним, скандальный баннер о Порошенко в Луцке ликвидировали ночью. В центре Луцка промышленные альпинисты изрезали и сняли баннер с провокационным текстом против президента Порошенко.

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Теги: транспарант, баннер, Луцк, 14 омбр, военные
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Комментариев (6)
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krolikoff_net    14.03.2019, 17:41
Оценка:  -1
krolikoff_net
Рассейское гавно, на тряпку нанизали
Развесили в ночи , свалилипо утру
Не может осознать , российская быдлота
Что Украину им вернуть не вмоготу.
Глод    14.03.2019, 17:28
Оценка:  -3
Глод
бойцы 14 омбр или пресс-служба?
krolikoff_net    14.03.2019, 17:42
Оценка:  -1
krolikoff_net
Бойцы такой фигней никогда бы не занимались. Они рассейские морды видели на линии огня.
alex-zol    14.03.2019, 17:24
Оценка:  -2
alex-zol
ага, прямо всей частью отвечали))
Lup-Lup    14.03.2019, 17:22
Оценка:  +3
Lup-Lup
такие банера должны быть в каждом городе куда "он" езди со своими гастролями...
WTF2wtf    14.03.2019, 17:48
Оценка:  +1
WTF2wtf
Если бы россияне так Путина приветствовали в каждом городе за войну против Украины ...
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