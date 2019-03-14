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"С поросятами нельзя: "В Луцке задержали митингующих

Комментариев: 8
Всего полицейские задержали двух мужчин с поросятами. Проведена разъяснительная беседа.
"С поросятами нельзя: "В Луцке задержали митингующих
© Під прицілом
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  • Обеих владельцев поросят задержали
"С поросятами нельзя: "В Луцке задержали митингующих
Обеих владельцев поросят задержали
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Житель Луцка пришел с поросенком на Театральную площадь города, где ждут президента Петра Порошенко. Об этом пишут Волынские новости в четверг, 14 марта.

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Это уже второй поросенок, которого сегодня привели на митинг. Мужчина заявил, что это “маленький Свинарчук“ и он его хочет подарить президенту. Однако реализовать задуманное мужчине не удалось - его под руки вывели с площади правоохранители.

Второй поросенок был намного крупнее. Его водили на поводке и в подгузнике. Хозяина свиньи задержали полицейские, которые провели с ним разъяснительную беседу. 

 
Ожидалось, что сегодня Порошенко посетит Волынь и Луцк в частности, но утром президент объявил, что отправляется на Донбасс. Ранее сообщалось о том, что Порошенко пристыдил активистов за крики "Ганьба".
 
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Теги: митинг, видео, фото, волынь, Порошенко, Луцк, свинья
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (8)
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Глод    14.03.2019, 17:31
Оценка:  -3
Глод
Человек от всей души хотел подарить президенту поросенка, а его не пустили.
Letohradek    14.03.2019, 17:27
Оценка:  -2
Letohradek
Надо же ... Луцкие свинойобы не расстаются со своими любовницами даже ходя на митинги )))))
Boxerogos    14.03.2019, 17:48
Оценка:  -1
Boxerogos
Бабушка Виолетта-Letohradek,твои стаческие мечты совокупиться с хряком,конечно очень интересны.Но в данном случае люди принесли сородичей твоего хозяина Педи просто для того чтобы напомнить ему чтобы он не забывал кем он является.))))))))))
Letohradek    14.03.2019, 17:51
Оценка:  +1
Letohradek
Ну и дурень! )))) Мой хозяин, это кто? О ком речь? И кто такая Галутина? Я каким боком к ней? У тебя шизофрения! А статья о свинойобах, которые не расстаются со своими четырекопытнуми любовницами!
Boxerogos    14.03.2019, 17:23
Оценка:  -2
Boxerogos
Заспиртованный поросёнок Педя не терпит конкуренции.Поэтому монополизировал право на хрюкание.))))))))))))))
Via_dolorosa    14.03.2019, 17:30
Оценка:  +1
Via_dolorosa
Вы с ним лично употребляете алкогольные напитки или может кто из родственников рассказал. От куда вы знаете что он пьёт и сколько.
Boxerogos    14.03.2019, 17:44
Оценка:  -1
Boxerogos
Я не употребляю алкоголь вообще.Но поведение нетрезвых людей определяю очень хорошо.И зрение у меня отличное.Поросёнок Педя в последнее время не просыхает и это видит каждый,кто имеет глаза.)))))))))
Via_dolorosa    14.03.2019, 17:50
Оценка:  +2
Via_dolorosa
Так вам в наркологи надо было идти, раз такой
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