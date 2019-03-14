"С поросятами нельзя: "В Луцке задержали митингующих

Всего полицейские задержали двух мужчин с поросятами. Проведена разъяснительная беседа.

Житель Луцка пришел с поросенком на Театральную площадь города, где ждут президента Петра Порошенко. Об этом пишут Волынские новости в четверг, 14 марта.

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Это уже второй поросенок, которого сегодня привели на митинг. Мужчина заявил, что это “маленький Свинарчук“ и он его хочет подарить президенту. Однако реализовать задуманное мужчине не удалось - его под руки вывели с площади правоохранители.

Второй поросенок был намного крупнее. Его водили на поводке и в подгузнике. Хозяина свиньи задержали полицейские, которые провели с ним разъяснительную беседу.