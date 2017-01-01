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В Киеве 15-летняя девушка пыталась устроиться няней, а попала в бордель

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Несовершеннолетнюю девушку две женщины насильно удерживали и заставляли заниматься проституцией. Пытки продолжались 4 дня.
Иллюстрационное фото
Иллюстрационное фото
depositphotos.com

На Троещине две женщины 4 дня насильно удерживали 15-летнюю девушку из Житомирской области и заставляли заниматься проституцией. 

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киевской области.

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Женщины “заманили“ несовершеннолетнюю, пообещав хорошую работу няней, высокую заработную плату и бесплатное проживание. Насилие происходило в арендованное квартире.

Установлено, что 15-летняя девушка из Житомирской области познакомилась со злоумышленницами в одной из социальных сетей. Узнав, что девушка из многодетной семьи, женщины пообещали ей высокооплачиваемую работу няней в Киеве и бесплатное жилье. Ничего не подозревая, девушка приехала в столицу“, - говорится в сообщении

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После приезда в Киев девушку закрыли в съемной квартире, отобрали деньги и документы. К пострадавшей применяли физическое насилие, заставляли предоставлять интимные услуги. Клиентов находили злоумышленницы. 

Вина женщин доказана. Им грозит наказание в виде заключения до 5 лет и конфискации всего имущества.

Ранее сообщалось о том, что на Волыни задержали банду, поставлявшую украинок в немецкие бордели.

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Теги: Киев, проституция, суд, женщины, прокуратура, сутенеры, девушка, растление детей, приговор, Троещина, растление несовершеннолетних
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