"Тяжелая болезнь": Организатор "убийства" Бабченко просит выпустить его из тюрьмы

Борис Герман просит освобождение из тюремного заключения из-за тяжелой болезни.

Защита Бориса Германа, осужденного за организацию “убийства“ Бабченко просит освободить его из тюрьмы в связи с тяжелой болезнью.

Об этом сообщает УП со ссылкой на материалы судебного дела.

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Соответствующее ходатайство было подано в Ирпенский городской суд в январе 2019 года. Судья назначил медицинский осмотр осужденного. Также начальник колонии должен будет предоставить документы о поведении Германа.

Скриншот решения Ирпенского суда, рассматривающего просьбу Германа pravda.com.ua

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По данным судебного реестра, Борис отбывает наказание в Бучанской исправительной колонии (№85). Осужденный участвовал в суде по видеоконференции.

Правовой защитник Германа Диана Назаренко не прокомментировала болезнь Германа.

Напомним, 31 августа Голосеевский райсуд Киева утвердил сделку со следствием между представителями ГПУ и исполнительным директором УНСП Шмайсер Борисом Германом, которому инкриминировалась серия террористических актов, итогом которых должна была стать гибель российского журналиста Аркадия Бабченко.