Президент как настоящий мужчина показал "азовцам", что его не запугаешь, - политолог

Спокойная реакция президента Украины Петра Порошенко на провокации со стороны радикалов из “Нацкорпуса“ была единственным верным действием с его стороны в этой ситуации. Таким образом глава государства показал “азовцам“, что его не запугать. Такое мнение на своем Facebook высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий.

“Нацкорпус“ и “Национальные дружины“ продолжают целенаправленные провокации на встречах Порошенко в регионах. Реакция Порошенко точнее, ее отсутствие, это единственный грамотный шаг, который он мог сделать. Ведь любая реакция президента спровоцирует еще большее напряжение в обществе, еще больший конфликт. Это как раз тот случай, когда с проблемой должно разбираться профильное ведомство самостоятельно.

Он отметил, что менее чем за месяц до выборов резкие реакции политиков, в частности кандидатов в президенты, способны привести к весьма непредсказуемым последствиям.

“За три недели до выборов уровень агрессии в обществе вырос уже до такой степени, что стоит хотя бы одному кандидату удержаться от нагнетания скандала. Масштаб возможных беспорядков можно легко представить, если на место Порошенко поместить любого из оставшихся 38-х кандидатов. Если бы это не его, а любого другого кандидата атаковали представители милитаризованной организации инфопространство просто взорвалось бы. И вполне возможны были бы стихийные локальные беспорядки, драки граждан с различными политическими предпочтениями.

По его мнению, поведение президента в случае с агрессивными действиями радикалов была единственной верной.

“Поэтому хорошо, что Порошенко удержался от резкой реакции и предотвратил тем самым хаос в обществе. Это, в общем, нормальное и правильное поведение президента. Хорошо бы все кандидаты это понимали“, подытожил Алексей Голобуцкий.