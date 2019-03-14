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Президент как настоящий мужчина показал "азовцам", что его не запугаешь, - политолог

Комментариев: 15
Президент как настоящий мужчина показал "азовцам", что его не запугаешь, - политолог

Спокойная реакция президента Украины Петра Порошенко на провокации со стороны радикалов из “Нацкорпуса“ была единственным верным действием с его стороны в этой ситуации. Таким образом глава государства показал “азовцам“, что его не запугать. Такое мнение на своем Facebook высказал блогер и политический эксперт Алексей Голобуцкий. 

“Нацкорпус“ и “Национальные дружины“ продолжают целенаправленные провокации на встречах Порошенко в регионах. Реакция Порошенко точнее, ее отсутствие, это единственный грамотный шаг, который он мог сделать. Ведь любая реакция президента спровоцирует еще большее напряжение в обществе, еще больший конфликт. Это как раз тот случай, когда с проблемой должно разбираться профильное ведомство самостоятельно. 

Он отметил, что менее чем за месяц до выборов резкие реакции политиков, в частности кандидатов в президенты, способны привести к весьма непредсказуемым последствиям. 

“За три недели до выборов уровень агрессии  в обществе вырос уже до такой степени, что стоит хотя бы одному кандидату удержаться от нагнетания скандала. Масштаб возможных беспорядков можно легко представить, если на место Порошенко поместить любого из оставшихся 38-х кандидатов. Если бы это не его, а любого другого кандидата атаковали представители милитаризованной организации инфопространство просто взорвалось бы. И вполне возможны были бы стихийные локальные беспорядки, драки граждан с различными политическими предпочтениями. 

По его мнению, поведение президента в случае с агрессивными действиями радикалов была единственной верной. 

“Поэтому хорошо, что Порошенко удержался от резкой реакции и предотвратил тем самым хаос в обществе. Это, в общем, нормальное и правильное поведение президента. Хорошо бы все кандидаты это понимали“, подытожил Алексей Голобуцкий.

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Комментариев (15)
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VSHIVANKA    14.03.2019, 19:13
Оценка:  +1
VSHIVANKA
ЧУТЬ СПОРТИВ ВОЗДУХ ФРАЕР КАК ИЛЛЮЗИОНИСТ , ПОД КРИК НАЦИСТОВ ТИХО УДАЛИЛСЯ .....)))
ВладиславII    14.03.2019, 18:58
Оценка:  +4
ВладиславII
Вод голубец подлизнул хряку так подлизнул!
ЗаУкраину    14.03.2019, 18:53
Оценка:  +7
ЗаУкраину
Трон шатается под жоППой хряка с каждым днем все сильнее. И только самые упоротые свидетели "покращень уже завтра", пытаются этого в упор не замечать..))
Пролисок    14.03.2019, 18:52
Оценка:  +7
Пролисок
И шо они пальчиками такое манюсенькое оценивают? Своё мужское достоинство?))
Eyyafyallayekyul    14.03.2019, 18:33
Оценка:  +3
Eyyafyallayekyul
Мне нужно миллионов эдак сто,
И это не простое баловство,
Хочу я выкупить себя из рабства
У своего родного государства.
Letohradek    14.03.2019, 18:41
Оценка:  -7
Letohradek
Ватный скот, что тебя вынуждает спамить на укр.порталах, жителю Белгорода?
nibumbum    14.03.2019, 18:53
Оценка:  -6
nibumbum
их там дерьмом обливают из телеящика, они сюда приползают помыться
detriks    14.03.2019, 18:24
Оценка:  -9
detriks
Президент правильно сказал, этот липовый нацкорпус и нацдружины нужно разогнать.
Л_о_л_а    14.03.2019, 18:19
Оценка:  +11
Л_о_л_а
Не так даже радостно видеть, как все у Порошенко сыпется, как приятно наблюдать за смесью паники и уныния бенефициаров его режима среди политологов, журналистов, дипломатов и прочего околополитического класса.
И ботов на бигмире.
Gidnyk    14.03.2019, 18:06
Оценка:  +7
Gidnyk
Президент как настоящий мужчина показал "азовцам", что его не запугаешь,-------------- Как показал,убегая? Странные представления у этого политолога -порохобота о настоящих мужчинах.
Letohradek    14.03.2019, 18:10
Оценка:  -12
Letohradek
Govnyuk, что ты несешь? Куда и от кого он убегал? Может видео предложишь к просмотру, с редкими фактами?
nibumbum    14.03.2019, 18:22
Оценка:  -11
nibumbum
Letohradek, та не ведись ты на это русиш швайне, оно все прекрасно знает и видит, оно еще не один год будет бульбы с носа пускать.
Gidnyk    14.03.2019, 18:33
Оценка:  +9
Gidnyk
В Черкассах он не сбежал? Гугл в помощь.
bugrov3    14.03.2019, 18:37
Оценка:  +8
bugrov3
это по цара шлёмой прикинулось. в черкассах оно не убегало, а аб асравшись УЛЕПЁТЫВАЛО
bugrov3    14.03.2019, 18:39
Оценка:  +8
bugrov3
на дух не переношу чакалатнаю ш валь.
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