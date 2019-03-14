Божко уволили с должности главы Службы внешней разведки

Президент Петр Порошенко уволил Егора Божко с должности главы ведомства.

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Президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки. Об этом говорится в его указе №73/2019, размещенном на сайте президента.

“Освободить Божко Егора Валерьевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины“, - говорится в тексте указа, датированного 13 марта.

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Божко занимал должность главы СВР с сентября 2017 года. До этого он исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко уволил главу УСБУ в Сумской области.