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Божко уволили с должности главы Службы внешней разведки

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Президент Петр Порошенко уволил Егора Божко с должности главы ведомства.
Глава Службы внешней разведки потерял должность
Глава Службы внешней разведки потерял должность
ukrinform.ua

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Президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки. Об этом говорится в его указе №73/2019, размещенном на сайте президента.

“Освободить Божко Егора Валерьевича от должности председателя Службы внешней разведки Украины“, - говорится в тексте указа, датированного 13 марта.

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Божко занимал должность главы СВР с сентября 2017 года. До этого он исполнял обязанности главы Миссии Украины при НАТО.

Напомним, ранее сообщалось, что Петр Порошенко уволил главу УСБУ в Сумской области.

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Теги: Порошенко, увольнение, Служба внешней разведки, Божко
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Комментариев (1)
bugrov3    14.03.2019, 18:41
Оценка:  -2
bugrov3
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