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Порошенко встретился с бойцами Азова на Донбассе

Комментариев: 4
Глава государства завери, что власть делает все, "чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм".
Петр Порошенко выступает перед бойцами Азова
Петр Порошенко выступает перед бойцами Азова
Пресс-служба президента Украины

Президент Украины Петр Порошенко посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка Азов. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 14 марта.

"Прежде всего, я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги до Зайцево", – сказал президент.

Порошенко добавил, что власть делает все, "чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм".

По словам президента, он очень ценит тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии. "Я хочу поблагодарить за наше единство", – сказал Порошенко и попутно поблагодарил присутствующего на встрече бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко встретился с бойцами Азова на Донбассе

Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что в период с 2014 по 2018 годы в Украине почти 170 тысяч добровольцев заключили контракты с армией.

Напомним, в январе 2017 года Верховная Рада приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.

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Теги: президент, видео, фото, Донецкая область, донбасс, Порошенко, доброволец, Петр Порошенко, Азов, полк, добровольческие батальоны, новости Донбасса, добровольцы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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VSHIVANKA    14.03.2019, 19:09
Оценка:  +3
VSHIVANKA
ВЛАСТЬ ДЕЛАЕТ ВСЁ , ЧТОБЫ ВЫ МОГЛИ РЕАЛИЗОВАТЬ СВОЙ ОПЫТ И ПАТРИОТИЗМ .....)))
ДРУГИМИ СЛОВАМИ , ВЛАСТЬ НЕ ДУМАЕТ ПРЕКРАЩАТЬ ГРАЖДАНСКУЮ ВОЙНУ В ДОНБАССЕ ....
Boxerogos    14.03.2019, 18:44
Оценка:  +4
Boxerogos
Судя по внешнему виду синяка Педи,праздник с неизменным застольем у него ежедневно...И тебя с праздником,потешный кнур Педя!С праздником добровольного алкоголика!))))))))))))
Eyyafyallayekyul    14.03.2019, 18:30
Оценка:  +6
Eyyafyallayekyul
Не все люди - братья. Среди них достаточно много людей более дальней степени родства.
Letohradek    14.03.2019, 18:38
Оценка:  -6
Letohradek
Ватный скот, что тебя вынуждает спамить на укр.порталах, жителю Белгорода?
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