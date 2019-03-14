Глава государства завери, что власть делает все, "чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм".

Президент Украины Петр Порошенко посетил передовые позиции ВСУ в Донецкой области и встретился с военнослужащими полка Азов. Об этом сообщает пресс-служба президента в четверг, 14 марта.

"Прежде всего, я хочу поздравить вас с Днем добровольца. Сегодня страна отмечает этот праздник. Мы начали его в батальоне Кульчицкого и решили посетить зону ответственности батальонно-тактической группы от Светлодарской дуги до Зайцево", – сказал президент.

Порошенко добавил, что власть делает все, "чтобы дать возможность реализовать опыт и патриотизм".

По словам президента, он очень ценит тех, кто прямо с Майдана пошел защищать страну и продолжает служить в украинской армии. "Я хочу поблагодарить за наше единство", – сказал Порошенко и попутно поблагодарил присутствующего на встрече бывшего лидера Правого сектора Дмитрия Яроша.

Cмотрите фотогалерею: Порошенко встретился с бойцами Азова на Донбассе

Ранее начальник Генштаба Виктор Муженко сообщил, что в период с 2014 по 2018 годы в Украине почти 170 тысяч добровольцев заключили контракты с армией.

Напомним, в январе 2017 года Верховная Рада приняла постановление о создании нового праздника – Дня добровольца. Соответствующее решение поддержал 231 народный депутат.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet