Проект "Стена": Рабочие добрались до границы в Луганской области

В этом году на продолжение строительства выделили 400 млн грн, всего с 2015 года потратили 1,3 млрд грн.

Слободян рассказал, над чем сейчас работают в проекте стена Facebook Олега Слободяна

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Обустройство российско-украинской госграницы в настоящее время происходит на участке Луганской области. Об этом заявил спикер ГПСУ Олег Слободян, передает Укринформ.

“С 1 марта на участках, где позволяют погодные условия, возобновились работы по инженерно-техническому обустройству российско-украинской государственной границы. Сейчас удалось активизироваться на участке Луганской области“, -отметил он.

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По его словам, подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройства заграждений, обустраивают противотранспортные рвы.

Всего с начала месяца уже обустроены около 500 метров рвов (с начала года 4,5 км), 120 м заграждения типа “Егоза“ (с начала года - 6 км), подготовлено 1200 м трассы для обустройства рокадной дороги.

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На участке Золочевского района Харьковской области начинаются работы по оборудованию системы видеонаблюдения и контроля.

Слободян напомнил, что этот проект был утвержден постановлением правительства в мае 2015 года и предусматривает создание на украинском-российском участке системы “интеллектуальной“ границы.

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Всего на 2019 планом предусмотрено выделение из бюджета 400 млн грн. На протяжении 2015-2018 годов на реализацию проекта было выделено 1,3 млрд грн.

За эти средства оборудованы и оснащены около 30% протяженности российско-украинской границы, то есть, почти 340 км противотранспортных рвов, 250 км рокадной дороги, переоснащены пять пограничных подразделений и так далее.

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Напомним, ранее в ГПСУ сообщили, что проект "Стена" реализован менее, чем на треть.