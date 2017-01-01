Суд на два месяца арестовал женщину, снимавшую порно с сыном

Злоумышленница, которая зарабатывала на детской порнографии, может выйти под залог в 115 тысяч грн.

Суд на два месяца арестовал мать, снимавшую порно с сыном npu.gov.ua

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Женщину, которая снимала порнографию с участием своего 5-летнего сына, суд арестовал на два месяца. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Киева.

В ведомстве напомнили, что распространением детской порнографии занималась 26-летняя жительница Винницкой области, которая использовала во время съемок своего маленького сына.

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“Указанному лицу сообщено о подозрении по части 4 статьи 301 УК - изготовление, сбыт и распространение порнографических произведений, изображений, которые содержат детскую порнографию“, - добавили в прокуратуре.

Пресс-служба уточнила, что женщине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца с возможностью залога в 115 тысяч грн.

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Напомним, ранее сообщалось, что в Винницкой области задержали женщину, которая несколько лет снимала порно с малолетним сыном. Она начала распространять видео, когда ребенку было всего два года.