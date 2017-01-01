Божка назначили замом Климкина
Уволенный глава Службы внешней разведки просто сменил работу.
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Уволенный президентом Петром Порошенко глава Службы Внешней разведки Егор Божок будет работать заместителем министр иностранных дел Павла Климкина. Об этом сообщила пресс-служба Кабмина.
В частности, в распоряжении правительства от 13 марта идет речь о назначении Божко заместителем главы МИД с 14 марта 2019 года.
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Напомним, ранее сообщалось, что президент Петр Порошенко уволил Божка с должности главы Службы внешней разведки.