Для уволенного главы внешней разведки нашли должность в Кабмине

Уволенный с должности главы Службы внешней разведки Егор Божок назначен замминистра иностранных дел.

Уволенный с должности главы Службы внешней разведки Егор Божок назначен заместителем министра иностранных дел Павла Климкина. Об этом говорится в соответствующем распоряжении правительства от 13 марта, опубликованном в четверг, 14 марта, на сайте Кабмина.

"Назначить Божка Егора Валерьевича заместителем министра иностранных дел Украины с 14 марта 2019 года", - говорится в документе.

Ранее президент Петр Порошенко уволил главу Службы внешней разведки Украины Егора Божка.

В сентябре 2017 года Порошенко назначил Божка председателем Службы внешней разведки. С июня 2015 года Егор Божок исполнял обязанности главы миссии Украины при НАТО.

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