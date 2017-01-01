На Донбассе за день четыре обстрела – штаб

Подразделения ВСУ ответным огнем уничтожили боевую машину пехоты противника. Потери сепаратистов уточняются, отметили в штабе.

С начала нынешни суток подразделения сепаратистов четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Украинские военные не пострадали. Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в вечерней сводке в четверг, 14 марта.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Восток враг обстрелял позиции из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Богдановка.

А в полосе ответственности оперативно-тактической группировки Север противник вел огонь по позициям ВСУ из стрелкового оружия вблизи поселка Травневе, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов – в районе н.п. Луганское, а из минометов калибра 82 мм – у села Екатериновка.

"Наши подразделения дали достойный ответ противнику. Уничтожена боевая машина пехоты противника. Его потери уточняются. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", – отметили в штабе.

Напомним, за сутки 13 марта на Донбассе зафиксировали два вражеских обстрела. Тогда были ранены два бойца ВСУ. Это были первые официальные потери с начала "весеннего" перемирия с 8 марта.

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