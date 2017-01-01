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В Одесской области неизвестные захватили заправку

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На автозаправке Мустанг в пгт Александровка Одесской области происходит рейдерский захват.
Рейдерский захват АЗС под Черноморском
Рейдерский захват АЗС под Черноморском
04868.com.ua

В Одесской области на автозаправке Мустанг в пгт Александровка по улице Победы происходит рейдерский захват. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает местное издание 04868.com.ua.

По словам очевидцев, входные двери заправки выбиты, вход заблокирован грузовым автомобилем бензовоз, который охраняют люди спортивного телосложения.

 

 

Также известно, что сейчас на месте инцидента находится более 30 сотрудников Черноморского отделения полиции.

Ранее в Минздраве заявили об очередной попытке экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников захватить здание ректората Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве возле заправки на проспекте Академика Глушкова, 9а произошла массовая драка, пострадали несколько мужчин.

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Теги: фото, рейдерский захват, АЗС, захват, Одесская область, заправка
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Источник: korrespondent.net

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