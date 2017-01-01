На автозаправке Мустанг в пгт Александровка Одесской области происходит рейдерский захват.

В Одесской области на автозаправке Мустанг в пгт Александровка по улице Победы происходит рейдерский захват. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает местное издание 04868.com.ua.

По словам очевидцев, входные двери заправки выбиты, вход заблокирован грузовым автомобилем бензовоз, который охраняют люди спортивного телосложения.

Cмотрите фотогалерею: В Одесской области неизвестные захватили заправку

Также известно, что сейчас на месте инцидента находится более 30 сотрудников Черноморского отделения полиции.

Ранее в Минздраве заявили об очередной попытке экс-ректора Екатерины Амосовой и ее сторонников захватить здание ректората Национального медицинского университета им. А.А. Богомольца в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве возле заправки на проспекте Академика Глушкова, 9а произошла массовая драка, пострадали несколько мужчин.

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