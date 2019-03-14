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Судно из Мариуполя село на мель в Керченском проливе

Комментариев: 4
Севший на мель корабль не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме.
Судно Maryland вышло из Мариупольского порта
Судно Maryland вышло из Мариупольского порта
Мариупольский порт / Facebook

Корабль Maryland под флагом Либерии, который направлялся из порта Мариуполя в Италию с грузом металла сел на мель в Керченском проливе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота в четверг, 14 марта.

"Судно Maryland (флаг Либерии) водоизмещением 20 тысяч тонн шло с 17 тысячами тоннами металла из Мариуполя в Италию. Вчера вечером село на мель. Судовладелец сначала направил к судну два буксира, а затем еще два, но у них пока не вышло (снять судно с мели – ред.)", – сказал собеседник и добавил, что попытки снять судно с мели продолжатся утром в пятницу.

Отмечается, что судно село на бровку Керчь-Еникальского канала, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту. Севший на мель корабль не мешает судоходству в Керченском проливе, которое осуществляется в штатном режиме. Само судно не повреждено, угрозы экологии и экипажу нет.

Накануне стало известно, что порт Мариуполя потерял 33% своего флота и до 140 тысяч тонн экспортной металлопродукции в месяц в результате строительства моста через Керченский пролив. Это связано с ограничением прохода для судов, высота которых составляет 33 метра и более.

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Теги: Черное море, Керченский пролив, судно, корабль, авария, Керченский мост
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (4)
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big-werasd    14.03.2019, 21:38
Оценка:  -4
big-werasd
Всех моряков признать военнопленными
Евроскептик    14.03.2019, 21:14
Оценка:  +1
Евроскептик
Вам же говорят-нанимайте лоцманов.
ВыВсеВрети    14.03.2019, 21:34
Оценка:  +1
ВыВсеВрети
Отмечается, что судно село на бровку Керчь-Еникальского канала, когда проходило Керченский пролив в караване и с лоцманом на борту....
Юрий1    14.03.2019, 21:37
Оценка:  -1
Юрий1
Тебе повылазило ? В статье написано,- " в караване и с лоцманом на борту". Это явно был, пьяный российский лоцман?
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