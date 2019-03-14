Богомолец успешно прошла проверку на "детекторе лжи"

Кандидат в президенты Ольга Богомолец прошла проверку на полиграфе во время прямого эфира проекта “Экзамен достоинства“, который транслировался в соцсети Facebook.

“Я не получаю средств от олигархов, я никогда не участвовала в хищении государственного имущества, не наживалась на тендерах или государственных закупках, на украинском народе, я не технический кандидат или марионетка олигархов, я служу народу Украины и я очень счастлива, что сегодня, в День добровольца, могу быть добровольцем, который старается вывести Украину на новый уровень политики “, - подытожила результаты тестирования Ольга Богомолец.

Отмечается, что во время проверки на полиграфе О.Богомолец ответила “нет“ на вопрос, является ли она техническим кандидатом, имеет ли отношение к хищению государственных средств и сотрудничает ли она со спецслужбами РФ. Она заявила также, что вклад в 2,5 миллиона гривен для участия в президентских выборах - это личные средства ее семьи, и отметила, что ей известны источники финансирования ее президентской кампании и средства на нее не давал ни один из олигархов.

Напомним, кандидат в Президенты Ольга Богомолец во время проверки на полиграфе в прямом эфире ответила “нет“ и на вопрос, имеет ли она отношение к хищению государственных средств и сотрудничает она со спецслужбами РФ. Полиграф подтвердил правдивость всех ответов Богомолец Также она заявила, что вклад в 2,5 миллиона гривен для участия в президентских выборах - это личные средства ее семьи, и отметила, что ей известны источники финансирования ее президентской кампании и средства на нее не давал ни один из олигархов .

Отметим, ранее Ольга Богомолец призвала всех кандидатов в президенты пройти детектор лжи и ответить на ряд вопросов, в частности, разворовывание бюджета и работы на олигархов. Но ни один из кандидатов не ответил на ее призыв.