Главу Закарпатского облавтодора подозревают в краже 1,9 млн грн

Директор Закарпатского облавтодора и должностные лица общества вероятно завладели бюджетными средствами в сумме почти 1,9 млн грн.

Директора Закарпатского облавтодора обвиняют в краже на ремонте дорог около 1,9 млн грн пресс-служба Национальной полиции

Правоохранители Закарпатской области подозревают руководство облавтодора региона в краже на ремонте дорог около 1,9 млн гривен. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Указано, что полицейские разоблачили преступную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на ремонт дорог области.

Как отмечает Управление защиты экономики в Закарпатской области, оперативники собрали доказательства причастности должностных лиц ГП Закарпатский облавтодор к организации противоправной деятельности.

"Досудебным расследованием было установлено, что директор госпредприятия и должностные лица коммерческой структуры разработали схему по завладению средствами, предназначенными на строительство и ремонт дорог. Для проведения ремонтно-строительных работ облавтодор покупал у коммерческой структуры битум. Только стоимость продукции была значительно выше рыночной. Кроме того, данная коммерческая структура имеет признаки фиктивности", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители установили, что директор ГП Закарпатский облавтодор и должностные лица общества "завладели бюджетными средствами в сумме почти 1,9 миллионов гривен".

По данному факту открыто уголовное производство.

"Сегодня, 14 марта, по согласованию Генеральной прокуратуры, директору облавтодора было сообщено о подозрении. Проводятся дальнейшие процессуальные меры по привлечению к ответственности причастных к преступлению лиц", - резюмировали в полиции.

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