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Главу Закарпатского облавтодора подозревают в краже 1,9 млн грн

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Директор Закарпатского облавтодора и должностные лица общества вероятно завладели бюджетными средствами в сумме почти 1,9 млн грн.
Директора Закарпатского облавтодора обвиняют в краже на ремонте дорог около 1,9 млн грн
Директора Закарпатского облавтодора обвиняют в краже на ремонте дорог около 1,9 млн грн
пресс-служба Национальной полиции

Правоохранители Закарпатской области подозревают руководство облавтодора региона в краже на ремонте дорог около 1,9 млн гривен. Об этом в четверг, 14 марта, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Указано, что полицейские разоблачили преступную схему завладения бюджетными средствами, выделенными на ремонт дорог области.

Как отмечает Управление защиты экономики в Закарпатской области, оперативники собрали доказательства причастности должностных лиц ГП Закарпатский облавтодор к организации противоправной деятельности.

"Досудебным расследованием было установлено, что директор госпредприятия и должностные лица коммерческой структуры разработали схему по завладению средствами, предназначенными на строительство и ремонт дорог. Для проведения ремонтно-строительных работ облавтодор покупал у коммерческой структуры битум. Только стоимость продукции была значительно выше рыночной. Кроме того, данная коммерческая структура имеет признаки фиктивности", - говорится в сообщении.

Сейчас правоохранители установили, что директор ГП Закарпатский облавтодор и должностные лица общества "завладели бюджетными средствами в сумме почти 1,9 миллионов гривен".

По данному факту открыто уголовное производство.

"Сегодня, 14 марта, по согласованию Генеральной прокуратуры, директору облавтодора было сообщено о подозрении. Проводятся дальнейшие процессуальные меры по привлечению к ответственности причастных к преступлению лиц", - резюмировали в полиции.

Ранее в Запорожской области задержали на взятке в 260 тысяч гривен сотрудника областного управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций.

Также сообщалось, что в Киеве задержали на взятке в $8 тысяч замглавы Госагентства водных ресурсов. Чиновник требовал деньги за осуществление биологической мелиорации водоема.

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Теги: коррупция, дороги, Закарпатье, кража, чиновники, Коррупция в Украине, Укравтодор, Ремонт дорог, подозрения, Автодор, растрата госсредств, Закарпатская область
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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big-werasd    14.03.2019, 22:04
Оценка:  +1
big-werasd
Обычное дело на Украине
shurag    14.03.2019, 22:21
Оценка:  0
shurag
ну ты то знаток в этом, эксперд
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