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Джангиров предположил, что оппозиционная платформа поддерживает Зеленского

Комментариев: 1
Джангиров предположил, что оппозиционная платформа поддерживает Зеленского

Политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в Фейсбук прогнозирует следующую предвыборную сенсацию. 

“По информации от участника сегодняшнего собрания руководства (типа -- расширенный политсовет) “Оппозиционная платформа -- За жизнь“ для него стало полной неожиданностью экстремально высокое количество упоминаний и аномально позитивная тональность в отношении кандидата Владимира ЗЕЛЕНСКОГО --  dе jure оппонента, de facto -- конкурента беспартийного Юрий БОЙКО в борьбе за голоса Юго-Востока...“, пишет он. 

Таким образом, по мнению эксперта, остается следить за развитием событий, но нет сомнений, что “недавний выход Вадима РАБИНОВИЧА из числа доверенных лиц Юрия БОЙКО -- это только первая ворона, предвещающая морально-политические перспективы перебежчиков из “Оппозиционного блока“....

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Комментариев (1)
Boxerogos    14.03.2019, 21:52
Оценка:  0
Boxerogos
А кого им поддерживать?Жалкого сливореза-недогаранта Педю Хyйлошенко?
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