Джангиров предположил, что оппозиционная платформа поддерживает Зеленского

Политолог Дмитрий Джангиров на своей странице в Фейсбук прогнозирует следующую предвыборную сенсацию.

“По информации от участника сегодняшнего собрания руководства (типа -- расширенный политсовет) “Оппозиционная платформа -- За жизнь“ для него стало полной неожиданностью экстремально высокое количество упоминаний и аномально позитивная тональность в отношении кандидата Владимира ЗЕЛЕНСКОГО -- dе jure оппонента, de facto -- конкурента беспартийного Юрий БОЙКО в борьбе за голоса Юго-Востока...“, пишет он.

Таким образом, по мнению эксперта, остается следить за развитием событий, но нет сомнений, что “недавний выход Вадима РАБИНОВИЧА из числа доверенных лиц Юрия БОЙКО -- это только первая ворона, предвещающая морально-политические перспективы перебежчиков из “Оппозиционного блока“....