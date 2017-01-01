Полицейские установили, что у бронзовых скульптур солдат и девочки отрезали пальцы и носы.

В городе Ровно неизвестные злоумышленники повредили монумент Вечной Славы. Он срезали ряд элементов бронзовой композиции. Об этом сообщает региональное управление Нацполициив четверг, 14 марта.

О действиях вандалов правоохранителям сегодня сообщила 70-летняя местная жительница.

"Следственно-оперативная группа на месте происшествия установила, что неизвестное лицо осуществило срезы в четырех местах бронзового многофигурного горельефа, который расположен на вертикальной плоскости холма. Полицейские обнаружили отсутствие в скульптуре солдата двух пальцев, а у девочки и еще одного солдата – носа", – говорится в сообщении.

По факту разрушения памятника возбуждено уголовное дело по статье об осквернении или разрушении братской могилы или могилы Неизвестного солдата, памятника, построенного в память тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны (ч.2 ст.297 УК Украины).

"В рамках уголовного производства полицейские устанавливают лиц, причастных к преступлению, а также точное время повреждения", – добавили в полиции.

Cмотрите фотогалерею: В Ровно повредили монумент Вечной Славы

Напомним, 3 марта во Львове снесли 30-метровый Монумент славы. Сообщалось, что перед этим его не могли снести два дня. Сложность была в том, что внутри конструкции – металлическая основа.

А через три дня во Львове украли бронзовый барельеф советского разведчика Николая Кузнецова с гранитной надгробной плиты на Холме Славы.

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