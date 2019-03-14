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Киев осудил визит французских политиков в Крым

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В МИД Украины расценивают действия французских политиков "как прямое потакание агрессору".
В Крым приехали 12 французов
В Крым приехали 12 французов
crimealife.org.ua

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку группы французских политиков в аннесированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, 14 марта.

"Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины. Они также действуют вопреки официальной позиции Франции, которая решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова ", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты также заявили, что они расценивают действия этих французских политиков "как прямое потакание агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове".

МИД Украины напомнило, что требует от всех иностранцев четко соблюдать порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

"Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что делегация из Франции в составе 12 человек прибыла в Крым для участия в праздновании годовщины так называемого "воссоединения Крыма с Россией".

Напомним, посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного дела в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.

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Теги: Украина, Крым, МИД Украины, Франция, визит, французы, аннексия, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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fimatut    14.03.2019, 23:27
Оценка:  +2
fimatut
Гражданин Франции может все делать "Что не противоречит законам Франции" Политик также. Не пойму в чем вопрос..
big-werasd    14.03.2019, 23:30
Оценка:  +1
big-werasd
Вопрос в погоревшем пукане Киева)))
big-werasd    14.03.2019, 23:22
Оценка:  0
big-werasd
Киев осудил визит французских политиков в Крым, французкие политики положили на мнение Киева
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