Киев осудил визит французских политиков в Крым

В МИД Украины расценивают действия французских политиков "как прямое потакание агрессору".

Министерство иностранных дел Украины решительно осудило поездку группы французских политиков в аннесированный Крым. Об этом сообщила пресс-служба МИД Украины в четверг, 14 марта.

"Осуществив несанкционированный визит на преступно аннексированную украинскую территорию, французские граждане проявили неуважение к суверенитету и территориальной целостности Украины, проигнорировав фундаментальные принципы международного права, законодательство Украины. Они также действуют вопреки официальной позиции Франции, которая решительно осуждает попытку аннексии Россией украинского полуострова ", – говорится в сообщении.

Украинские дипломаты также заявили, что они расценивают действия этих французских политиков "как прямое потакание агрессору в его недопустимой политике экспансионизма, нетерпимости и дискриминации, милитаризации Крыма и создания угроз безопасности в регионе Черного и Азовского морей, а также массовых и систематических нарушений прав человека на оккупированном Крымском полуострове".

МИД Украины напомнило, что требует от всех иностранцев четко соблюдать порядок въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.

"Нарушители будут привлекаться к ответственности в соответствии с законодательством Украины", – отметили в ведомстве.

Ранее стало известно, что делегация из Франции в составе 12 человек прибыла в Крым для участия в праздновании годовщины так называемого "воссоединения Крыма с Россией".

Напомним, посольство Украины в Германии инициировало открытие уголовного дела в отношении делегации немецких региональных парламентариев от партии Альтернатива для Германии из-за посещения ими аннексированного Крыма.

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