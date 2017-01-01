Итоги 14.03: Убийство работника АП и судьба Brexit

В Киеве убили сотрудника Администрации президента; в Лондоне проголосовали за перенос даты Brexit. Корреспондент.net выделяет главные события вчерашнего дня.



Украина возобновила строительство стены на границе с Россией

В Украине возобновились работы по строительству так называемой стены на российско-украинской границе, сообщил помощник председателя Государственной пограничной службы Олег Слободян.

Сейчас подрядные организации проводят подготовительные работы для строительства рокадной дороги, устройство заграждений и обустраивают противотранспортные рвы.

Порошенко уволил главу Службы внешней разведки

Президент Украины Петр Порошенко уволил Егора Божка с должности главы Службы внешней разведки Украины. Божок назначен заместителем министра иностранных дел Павла Климкина.

Экипаж новой космической экспедиции прибыл на МКС

Россия запустила в космос ракету-носитель Союз-ФГ с кораблем Союз МС-12 с экипажем на борту. Космический корабль выполнил успешную стыковку с Международной космической станцией. На МКС прибыли российский космонавт Алексей Овчинин, а также американские астронавты Ник Хейг и Кристина Кук.

Парламент Великобритании проголосовал за перенос даты Brexit

Парламент Великобритании поддержал предложение премьер-министра Терезы Мэй о переносе крайнего срока Brexit с 29 марта на 30 июня 2019 года. За такое решение проголосовали 412 депутатов Палаты общин, против – 202.

Если Великобритании все же потребуется перенос на более длительный срок, то стране предстоит принять участие в ближайших выборах в Европарламент.

В Новой Зеландии расстреляли посетителей двух мечетей

Как минимум 27 человек погибли в результате стрельбы в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. В больницы доставлены около 30 раненных.



Вооруженные люди ворвались в расположенные рядом мечети Аль-Нур и Линвуд Масджид после дневной молитвы. Они заблокировали выходы и открыли огонь по прихожанам.

В Киеве убили сотрудник Администрации президента

В Киеве возле церкви нашли труп сотрудника Администрации президента Александра Бухтатого 1973 года рождения. Погибший был главным консультантом Главного департамента информационной политики АПУ.

Следователи установили, что двое злоумышленников нанесли потерпевшему не менее четырех ударов в область головы, в результате чего мужчина упал на землю. После этого завладели его личными вещами, а именно мобильным телефоном и банковской карточкой, и скрылись с места совершения преступления.

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