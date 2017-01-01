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Сутки на Донбассе: Стреляли четыре раза, ранен один боевик

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За сутки сепаратисты один раз применяли запрещенное Минскими соглашениями вооружение.
Потерь и раненых среди украинских военных нет
Потерь и раненых среди украинских военных нет
EPA/UPG

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14 марта российские оккупационные войска четыре раза открывали огонь по позициям украинских военных. Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Один раз применялось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями, отмечает ведомство. 

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток“ наши позиции обстреливали из крупнокалиберных пулеметов в районе населенного пункта Богдановка.

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В полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Север“ полиции ВСУ обстреляли из стрелкового оружия вблизи поселка Травневое, из станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов - в районе Луганского и из минометов калибра 82 мм - около села Екатериновка.

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Потерь среди украинских военных нет. В течение суток был ранен один боевик и уничтожена боевая машина пехоты противника БМП-1. С начала текущих суток обстрелов позиций ООС не зафиксировано.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донбассе задержали мужчину с пистолетами и гранатами.

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Теги: ООС, штаб, обстрелы, боевики, Донбасс, Минские соглашения
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