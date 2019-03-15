ГБР и СБУ ждет 5000 человек на допросы по "пирамиде Дубиля"

Сам нардеп на допросы не ходит, а привлечь его к ответственности без решения Рады не выйдет.

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Правоохранители расследуют дело в отношении организации “пирамиды“ с подкупом избирателей, в котором фигурирует народный депутат Валерий Дубиль. Об этом сообщил в эфире программы Право на власть на “1+1“ генпрокурор Юрий Луценко, передает Корреспондент.

Участникам преступной схемы по подкупу избирателей уже разослано около 5000 повесток. “СБУ с ноября по решению суда фиксировала деятельность огромной организации во главе с депутатом Дубилем“, - отметил Луценко.

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По его словам, Дубиль с помощью девяти завезенных из РФ технологов создал организацию на десятки тысяч людей, которые получали средства из фонда кандидата в президенты для раздачи их избирателям.

При этом Валерий Дубиль не приходит на допросы в правоохранительные органы, говорит Луценко: “Дубиль уже дважды не пришел на допрос. У него депутатский иммунитет. Обратиться к парламенту нет никакой возможности, потому что у них тысячи поправок к языковому закону“.

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“К сожалению, работаем исключительно с недепутатской частью этой организации. Пока мы не получим полноценный доступ к депутату - завершение - нереально. Тем не менее, 5 тысяч повесток к участникам пирамиды пошли. Они будут знакомиться со следователями ГБР или СБУ “, - отметил он.

Правоохранители расследуют два больших дела относительно подкупа избирателей. “Одно дело – в СБУ, второе дело ведет МВД“, - сообщил Луценко.

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Напомним, ранее Луценко сообщал, что ГПУ потребует снять неприкосновенность с депутата Дубиля, как только Рада закончит рассматривать языковой закон.