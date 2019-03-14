В Киевской области объявлен план "Сирена" из-за ограбления ювелирного магазина

Трое вооруженных мужчин ограбили ювелирный магазин и скрылись с места преступления на автомобиле. Объявлен план перехвата, так как злоумышленники вооружены и существует общественная опасность.

14 марта в Борисполе Киевской области был ограблен ювелирный магазин на улице Киевский Шлях, 86. Преступники ворвались в помещение в масках и угрожали оружием. Трое мужчин, которые совершили преступление, сейчас пытается поймать полиция. Пострадавших нет.

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Об этом сообщает Информатор.

В сообщении говорится, что в Киеве и Киевской области ввели план перехвата под названием “Сирена“. Сотрудникам полиции известно, что трое злоумышленников были на автомобиле Rover красного, бордового или серого цвета. По предварительной информации, преступники поехали в сторону Киева.

Никто не пострадал informator.ua

Полиция ввела план перехвата "Сирена" в Киеве и области informator.ua

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На трассах в сторону Борисполя и из города полиция досматривает подозрительные автомобили.

Ранее мы писали, что неизвестный ограбил ломбард в Харькове. Мужчина забрал деньги в размере 30 тыс. гривен и скрылся. Кроме того, он нанес телесные повреждения 22-летней девушке. Благодаря камерам наблюдения у полиции есть фото подозреваемого. По городу был введен план “Сирена“.